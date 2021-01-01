احالة مرتضى منصور لمحاكمة عاجلة بتهمة سب وقذف عضو مجلس إدارة الأهلي



مرتضى منصور مرتضى منصور

قررت جهات التحقيق بالشئون الاقتصادية وغسل الأموال إحالة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك للمحاكمة العاجلة بتهمة سب وقذف محمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلي، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في القضية رقم 2863 لسنة 2022 حصر وارد مالية، واعتبارها جنحة وفقا لمواد القانون بالمواد 166 مكرر، 3/171، 188، 1/302، 1/303، 306 من قانون العقوبات، والمادتين 70، 76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.



وكشفت التحقيقات في قضية اتهام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، ومحمد سعد الدين، وأحمد عبد العزيز، ومحمد عثمان، أن رئيس نادي الزمالك تعرض بالسب للمذكور أسماؤهم في مداخلة تليفونية ببرنامج زملكاوي، والذي يبث عبر قناة نادي الزمالك الفضائية والمتاح للكافة متابعتها.



التحقيقات في اتهام مرتضي منصور بسب وقذف رئيس النادي الأهلي

وأوضحت التحقيقات التي حصل عليها القاهرة 24 أن مرتضى منصور وجّه إلى المجني عليهم أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارهم عند أهل وطنهم، ونشر المقاطع المصورة موضوع تلك المداخلات التليفونية على قناة الزمالك تي في بموقع يوتيوب وحساب فيسبوك، المسمى مرتضى منصور، والمتاح للكافة الاطلاع على محتواهما، وذلك وفقًا للبيِّن بتقرير الفحص الفني المرفق والمُبيّن بالتحقيقات.

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وكشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي في وقت سابق، آخر التفاصيل في قضية لافتة قضية نادي القرن التي وضعها، مرتضى منصور رئيس الزمالك على سور النادي.تصريحات المستشار القانوني لـ الأهليوقال محمد عثمان خلال تصريحات تليفزيونية: هذه القضية جاءت بقرار من اللجنة القانونية في الأهلي، واتخذنا الإجراءات القانونية بعد تعليق اللافتة، وأضيف إليها لكرة القدم.وأضاف: هذا اللقب حصل عليه الأهلي في جنوب إفريقيا، وهذا الأمر غير قابل للنقاش أو الجدال، والاتحاد الإفريقي والدولي يخاطب الأهلي بهذه الصفة، ولا مجال لأي حديث بشأن ذلك الأمر.