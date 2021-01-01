احالة مرتضى منصور لمحاكمة عاجلة بتهمة سب وقذف عضو مجلس إدارة الأهلي

قررت جهات التحقيق بالشئون الاقتصادية وغسل الأموال إحالة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك للمحاكمة العاجلة بتهمة سب وقذف محمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلي، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في القضية رقم 2863 لسنة 2022 حصر وارد مالية، واعتبارها جنحة وفقا لمواد القانون بالمواد 166 مكرر، 3/171، 188، 1/302، 1/303، 306 من قانون العقوبات، والمادتين 70، 76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
وكشفت التحقيقات في قضية اتهام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، ومحمد سعد الدين، وأحمد عبد العزيز، ومحمد عثمان، أن رئيس نادي الزمالك تعرض بالسب للمذكور أسماؤهم في مداخلة تليفونية ببرنامج زملكاوي، والذي يبث عبر قناة نادي الزمالك الفضائية والمتاح للكافة متابعتها.
التحقيقات في اتهام مرتضي منصور بسب وقذف رئيس النادي الأهلي
وأوضحت التحقيقات التي حصل عليها القاهرة 24 أن مرتضى منصور وجّه إلى المجني عليهم أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارهم عند أهل وطنهم، ونشر المقاطع المصورة موضوع تلك المداخلات التليفونية على قناة الزمالك تي في بموقع يوتيوب وحساب فيسبوك، المسمى مرتضى منصور، والمتاح للكافة الاطلاع على محتواهما، وذلك وفقًا للبيِّن بتقرير الفحص الفني المرفق والمُبيّن بالتحقيقات.
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