الجمارك تضبط محاولة تهريب 3 تماثيل من العاج

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية برئاسة أحمد عبد المحسن الشهاوي من ضبط محاولة تهريب 3 تماثيل من العاج المحظور تصديره أو الاتجار فيه أو تداوله عالميا طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض (سايتس) والقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ لاتفاقية سايتس الدولية والمدرج فى القائمة الحمراء (IUCN) للاتحاد العالمي لحماية الطبيعة وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
إنهاء الإجراءات على الصادرات بجمرك مصر للطيران
ففي أثناء إنهاء الإجراءات على الصادرات بجمرك مصر للطيران برئاسة محمد السيد مدير الجمرك اشتبه رمضان أبو رية مأمور الجمرك فى مشمول البيان الجمركي رقم 59696 لسنة 2022 صادر إلى لبنان باسم م. أ. أ لبنانية الجنسية والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 31 طرد أمتعة ومتعلقات شخصية.
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