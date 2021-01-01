البحوث الفلكية تعلن عن موعد غرة جمادى الأولى 1444



جمادى الأولى جمادى الأولى



قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن غرة شهر جمادى الأولى للعام الهجري الحالي 1444 ستكون يوم الجمعة المقبل 25 نوفمبر الحالي، وعدته 30 يوما.



وأوضح القاضي، أن الهلال الجديد سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 58 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 30 من ربيع الآخـر الموافق 24 نوفمبر (اليوم التالي للرؤية).



تعرف على مواعيد هلال رمضان 2023

وأضاف أنه في (يوم الرؤية) الأربعاء 29 من ربيع الآخـر الموافق 23 نوفمبر يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

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وأشار إلى أن القمر (في طور الهلال القديم) سيغرب قبل غروب الشمس بـ26 دقيقة في كل من مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي محافظات مصر بمدد تتراوح بين (25- 27 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (18- 35 دقيقة).وعلي جانب آخر ووفقآ للحسابات الفلكية التى يعدها معهد أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن موعد شهر رمضان 2023 فلكيًا سوف يكون فى شهر مارس حيث يوافق يوم الخميس 23 / 3 / 2023 م.وتشير الحسابات الفلكية إلى إن هلال شهر رمضان 2023 سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة و24 دقيقة بتوقيت القاهرة المحلي فى يوم الثلاثاء الموافق 29 من شعبان هـ الموافق21 مارس وأن ذلك اليوم سوف يكون يوم الرؤية.ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الثلاثاء فى مدينة القاهرة وكذلك فى أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.ويغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق، وفي القاهرة بـ 10 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 - 11 دقيقة).