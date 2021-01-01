قرارات جديدة من التعليم بشأن امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل



صفوف النقل صفوف النقل



امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل في المدارس ، أصدرت منذ قليل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات رسمية عاجلة بشأنها .



وتمثلت قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات شهر نوفمبر فيما يلي :



تعقد امتحانات شهر نوفمبر في نهاية الشهر الجاري.

ستكون نوعية الأسئلة التي يتم وضعها في امتحانات شهر نوفمبر هي اسئلة اختيار من متعدد MCQ.

تقرر أن يراعى عند وضع امتحانات شهر نوفمبر تحقيق نواتج التعلم من الدروس التعليمية.

تقرر ان تغطي اسئلة امتحانات شهر نوفمبر المصطلحات والمفاهيم المقررة مع تحديد رقم الصفحة المحددة للطلاب.

تقرر في امتحانات شهر نوفمبر أن يتم مراعاة الوزن النسبي للموضوعات الدراسية وفقاً لخطة توزيع المنهج الدراسي.

تقرر أن يتم وضع أسئلة امتحانات شهر نوفمبر بشكل يضمن قياس مستويات تفكير الطلاب من حيث (التذكر- الفهم- التطبيق- والقدرة على حل المشكلات).

تقرر ألا يتم تكرار السؤال مرتين.

تقرر أن تكون الأسئلة واضحة من الناحية اللغوية والصياغة واستخدام مصطلحات بسيطة.

امتحانات شهر نوفمبر ستكون خالية من الأخطاء الإملائية.

تعقد امتحانات شهر نوفمبر على مستوى المدرسة.

امتحانات شهر نوفمبر ليست امتحانات مركزية، وبالتالي لا تضع وزارة التربية والتعليم جداولها.

يوضع الامتحان بمعرفة موجه المادة.

يخصص لعقد كل امتحان من امتحانات شهر نوفمبر فترة دراسية واحدة.

يتم عقد امتحانات شهر نوفمبر أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم.

حقيقة رفع الغياب في المدارس بسبب الفيروس التنفسي المخلوي

وعلى جانب آخر .. حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على الرد من جديد بشكل رسمي وحاسم على مطالب رفع الغياب في المدارس بعد انتشار الفيروس التنفسي المخلوي.

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حيث اجتمع وزير التربية والتعليم مع مديري مديريات التربية والتعليم الموجودين على مستوى الجمهورية بعد انتشار مطالب رفع الغياب في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي ، وشدد الدكتور رضا حجازي على :الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليوميانضباط سير الدراسة في جميع المدارس لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليمالتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أُسْبُوعِيًّا لجميع المراحل التعليمية وخاصة غياب طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامةتفعيل جدول الحصص المقرر لمعلمي الصفين الثالث الثانوي والثالث الإعداديالعمل على جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية.ونفى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، قيامه بإصدار قرار رسمي نهائي بـ إلغاء امتحانات شهر نوفمبر ورفع الغياب من المدارس وبسبب انتشار أمراض معدية بين طلاب المدارس خلال الفترة الأخيرة.