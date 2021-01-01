نداء علني من خبير تعليم بسبب هذه الحصة

قال الدكتور علاء الجندي، الخبير التربوي والمدرس المعتمد بوزارة التربية والتعليم، إنه بكل تأكيد إستخدام أسلوب اللغة العامية الركيكة فى التدريس طريقة مرفوضة بشكل كبير وأن للأسف ذلك الأسلوب منتشر بشكل كبير داخل سناتر الدروس الخصوصية، والتي يكون عدد كبير منها من غير المعلمين.
وأوضح الجندي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن يجب علي المعلم قبل ان يبدأ فى شرح الدرس أن يقوم بإعداده وتجهيز الطريقة التي سوف يتبعها لإيصال المعلومات للطلاب بأسهل الطرق، مشيرآ إلي وزارة التربية والتعليم قامت بوضع كتاب للمدرس تم إعداده من قبل المركز القومي للإمتحانات علي يد مجموعه متميزة من الإساتذه التربويين كل فى تخصصه، وهو عبارة عن كتاب يقوم بتعليم المعلم طريقة تقديم المادة العلمية الموجودة فى الكتاب المدرسي والمناهج الدراسية.
خبير تعليم: إستخدام اللغة العامية والأمثلة الركيكة فى الشرح أمر مرفوض
واكمل، أن يجب علي المعلم أن يجهز المادة العلمية وتطويعها مع مستوي الطلاب المتواجدين مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بين متفوق وضعيف ومتوسط، وانه يجب علي المعلم أن يطوع المادة العلمية وأساليب التدريس لإيصال المعلومة بلغة سهلة وبسيطة بحيث لا تخدش الحياء العام ولا تضر بعادتنا ولا تقاليدنا كمجتمع مصري.
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