جائز فى هذه الحالة .. قراءة القرآن دون وضوء



قراءة القرآن قراءة القرآن



يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن ما لم يكن جنبًا، لكن أن يمس المصحف فعليه أن يكون على وضوء وهذا مذهب جماهير الأئمة، فلا مانع شرعًا من قراءة القرآن بغير وضوءٍ، هكذا أفتت دار الإفتاء المصرية .







قراءة القرآن دون وضوء جائزة فى هذه الحالة

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وأوضحت الإفتاء، أنه يستحب عدم مسِّ المصحف الورقي بغير وضوءٍ؛ عملًا بقول الله تعالى: ?لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ? [الواقعة: 79]، بخلاف المصحف الإلكتروني؛ فلا حرج في مسِّه بغير وضوء؛ لأنه لا ينطبق عليه أحكام المصحف شرعًا.وتابعت الإفتاء: أن يجوز للحافظ أو للذى لا يمس المصحف قراءة القرآن بغير وضوء، أما فى حالة لو سيمسك بالمصحف فعليه أن يتوضا أولًا ثم يمس المصحف.هل تقبل قراءة القرآن بدون وضوءقراءة القرآن بدون وضوء صحيحة ولا شئ فى ذلك أما لمس المصحف من غير وضوء فلا يجوز عند جهمور الفقهاء، هكذا قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية .وأشار الى أن لمس المصحف لغير المتوضأ منعه الجمهور وقالوا لا يجوز، وبعض الفقهاء قالوا مكروها، بينما قراءة القرآن بغير وضوء تجوز ولا حرج فإذا ربما يكون الإنسان يسًمع لنفسه أو يراجع ما حفظه أما مس المصحف فلا يجوز من غير وضوء.