حقيقة صرف وجبات للمعلمين في المدارس .. التعليم توضح



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

سادت حالة من الجدل على موقع فيس بوك، بعد انتشار خبر يزعم بأن وزارة التربية والتعليم تدرس صرف وجبات مدرسية للمعلمين طوال أيام الدراسة بداية من التيرم الثاني مثلما يتم توزيع وجبات على الطلاب.



من جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم كل ما يثار بهذا الشأن ، مؤكدة أن الوزارة لا تدرس نهائيا صرف وجبات مدرسية للمعلمين طوال أيام الدراسة بداية من الترم الثاني.



التعليم تحذر من الشائعات

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من الانسياق وراء اي اخبار مجهولة المصدر يتم تداولها على فيس بوك ، مناشدة الجميع عدم المساهمة في اعادة نشر مثل هذه الاخبار التي لا اساس لها من الصحة.

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وقالت وزارة التربية والتعليم: “على الجميع متابعة اخبارنا الرسمية فقط من خلال بياناتنا الرسمية التي تصدر وتنشر على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك ، وعدم الانسياق وراء اي اخبار اخرى لا علاقة للوزارة بها”.كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدرت قرارا جديدا بشأن الوجبات المدرسية التي يتسلمها طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام المدارس باستلام الوجبات المدرسية من الشركة الموردة بمعدل من يومين الى 5 ايام اسبوعيا بدلا من 3 ايام الى 5 ايام اسبوعيا، طبقا للتعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم في هذا الشأنوأصدرت الوزارة ، كتابًا دوريًا، بشأن متابعة توزيع الوجبات المدرسية، في إطار حرص الوزارة على التأكد من وصول الوجبات المدرسية إلى الطلاب من خلال الوزارة، والشركة الموزعة.توجيهات التعليم للمديرياتووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بما يلي:تشكيل كل مدرسة، لجنة، برئاسة مدير المدرسة.توزيع كل من أعضاء اللجنة، للوجبات، على عدد من الفصول.إعداد كل عضو، تقرير عن التوزيع، والغياب اليومي.إدخال البيانات في التطبيق الخاص، الذي تم إعداده؛ لمتابعة توزيع الوجبات المدرسية، عن طريق مسئول التطوير التكنولوجي داخل المدرسة، أو من ينوب عنه .ونص الكتاب الدوري على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستتولى إعداد اسم مستخدم، وكلمة سر لكل مدرسة، وسيتم التطبيق التجريبي لمدة أسبوعين من تاريخه بمحافظة السويس، تمهيدًا للتعميم على كافة المحافظات.وتتولى الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية (المتابعة وتقويم الأداء) بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، متابعة جميع الإجراءات التي تمت بشأن منظومة التغذية المدرسية منذ البداية، والعرض على الوزارة.