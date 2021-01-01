فيديو .. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة



الداخلية الداخلية



أثار فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي، حالة من الذعر بين النشطاء، حيث نشر شاب على صفحته فيديو لا يتعدى ثواني يظهر خلاله سيدة تصرخ خلف أحد الأبواب المغلقة المتهالكة لشقة داخل عقار بالاسكندرية، ويقول خلاله أن السيدة محبوسة منذ 13 عاما وتصرخ لطلب الطعام من الجيران.



سيدة محبوسة تصرخ لطلب الطاعم من الجيران

وكشفت وزارة الداخلية، حقيقة الفيديو المتداول لسيدة تصرخ من خلف أحد الأبواب لشقة سكنية مهجورة حيث استجاب لها أحد جيرانها ومدها بالطعام والشراب.



واستدعت الشرطة الشاب الذي نشر الفيديو للتحقيق معه لإيضاح ملابسات القصة، وعلى الفور تم الانتقال إلي مكان الواقعة لكشف حقيقة الأمر والتأكد منه.

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ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.