مرتضى منصور يعلق على مطالب تدعيم الزمالك بصفقات جديدة



مرتضى منصور مرتضى منصور



وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسائل لجماهير القلعة البيضاء، التي تطالب بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الزمالك»: «بعض من جماهير الزمالك بتسألني عن الصفقات الشتوية.. الزمالك لا يحتاج صفقات في الميركاتو الشتوي، لدينا أفضل اللاعبين في جميع المراكز بداية من حراسة المرمى، وخط الدفاع الذي يوجد به حسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغني ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي ومحمد طارق، وكان يوجد محمود علاء، الذي رحل بسبب هجوم الجماهير عليه».



مرتضى منصور للجمهور: جبتوا محمود علاء الأرض

ووجه مرتضى، رسالة لجماهير الزمالك قائلًا: «انتوا جبتوا محمود علاء الأرض، محمود قال لي: (أنا عاوز أمشي ولو هلعب ببلاش)، واللاعب انضم للمنتخب، وسيبوا يوسف أوباما، في حاله عشان يروح المنتخب».

قد يعجبك أيضا...

وتابع: «الزمالك في مركز الظهير الأيسر لديه أحمد فتوح وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي وفي مركز الظهير الأيمن هناك عمر جابر والمثلوثي»، مضيفًا: «في خط الوسط لدينا 5 لاعبين مميزين».وأكمل: «في مركز الجناح الأيمن في أحمد سيد زيزو وشيكابالا وسيد نيمار وفي الجناح الأيسر مصطفى شلبي وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه وفي خط الهجوم يوجد سيف الجزيري وسامسون وسيف فاروق جعفر».كما وجه رئيس الزمالك رسالة للجماهير قائلاً: «هو انتوا مبتزهقوش صفقات، ولا هي طفاسة، النادي مفيهوش جنيه»، مضيفًا: «في الموسم الماضي فزت بالدوري والكأس من غير ما أدعم الفريق بـ11 لاعب».وقال : « فريق اليد هو الذي يحتاج للتدعيم في الفترة الحالية».