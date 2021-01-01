امتحانات التيرم الأول .. قرارات هامة من الأعلى للجامعات



الأعلى للجامعات الأعلى للجامعات

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يحضر الاجتماع رؤساء الجامعات الحكومية المختلفة، بالاضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.



ويناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي، من بينها سير أعمال انتظام امتحانات الميدتيرم، والاستعدادات لانتخابات الاتحادات الطلابية، والاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والتي تجرى في موعدها .



وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد اعتمد الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى 2022/2023.

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ووفقا للجدول الزمنى المعتمد من وزير التعليم العالى والبحث العلمى سيتم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات فى يوم 24 من شهر نوفمبر الجارى، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 29 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم.ونقدم لكم شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية 2023 :1/ أن يكون المرشح مستجدًا في فرقته الدراسية وليس باقياً للإعادة.2/ أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى، معفين من هذا الشرط.3/ ألا يكون سبق مجازاته تأديبيًا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة الطلابية.4/ ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.5/ ألا يكون المرشح منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أوجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.6/ أن يتقدم المرشح بأوراق ترشحه مرفقًا بها برنامجه الانتخابي في المجال المرشح له ولطلاب التعليم الإلكتروني المدمج والدراسات العليا والوافدين الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح.خطوات الترشح بالانتخابات الطلابية بالجامعات :1- قم بسحب وتقديم الاستمارات .2- انتظار إعلان الكشوف المبدئية.3- ومن ثم يمكنك الطعن في حالة عدم قبولك خلال فترة تلقي الطعون.4- ومن بعدها يطلع الطلاب على إعلان الكشوف النهائية.5- يمكنك بعد إعلان الكشوف النهائية بدء الدعاية الانتخابية.6- بينما تبدأ انتخابات الجولة الأولى ومن ثم الإعادة في اليوم التالي.7- إذا كنت تريد في الترشح ضمن الأمناء و مساعديهم على مستوى الكليات يمكنك المشاركة في هذه المرحلة.8- يتم إنتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الإتحاد علي مستوى الكليات.9- ينتهي ماراثون الانتخابات بانتخاب الأمناء ومساعديهم و رئيس و نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة.