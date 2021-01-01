قرار جديد بشأن واقعة معركة الأفارقة في الأزبكية

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صورة الخبر: أرشيفية
أرشيفية


جددت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص أفارقة 15 أيام على ذمة التحقيق, لاتهامهم بقتل اثنين من أقرانهم أثناءمشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء بسبب معاكسة فتاة بمنطقة الأزبكية.

جروح غائرة بجثث المجني عليهما
واعترف المتهمون بارتكابهم الجريمة وأنهم قبل حدوث الواقع حاولوا الاعتذار للمجني عليهما بسبب معاكستهما فتيات تخصهما إلا أنهما رفضا ونشبت مشادة انتهت بالمشاجرة.

وأوضحوا ، أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس علي حد قولهم ، وتبين من مناظرة النيابة لجثث المجني عليهما عن وجود جروح غائرة بجثث المجني عليهما بطعنات ذبحية بالرقبة فضلا عن طعنات بالبطن والصدر.

وأمرت النيابة بتشريح جثث المجني عليهما والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفتالمباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيلين بأحد الشوارعبدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخصين يحملان جنسية دولة جنوب السودان وبهما طعنات أسلحة بيضاء، وتم نقلالجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفيين عاتبوا 3 أشخاص يحملون جنسية نفس الدولة على معاكسة الفتيات التابعينلهما، وتطورت لمشادة كلامية ومشاجرة بالأسلحة البيضاء أسفرت عن مقتلهما،وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجالالمباحث من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: elbalad

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