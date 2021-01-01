موبايل Realme 10 Pro بمواصفات جبارة وسعر مناسب



Realme 10 Pro Realme 10 Pro

أطلقت شركة ريلمي Realme الصينية، هاتفها الرائد الجديد Realme 10 Pro، مؤخرا بسوقها المحلى وبعد يومين فقط من إطلاقه يتجه الهاتف الرائع إلى المتاجر في الهند، والذي يقدم تجربة أداء فائقة ويضم حزمة من المواصفات المميزة بسعر معقول نسبيا مقارنة بمنافسيه.



وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يأتي هاتف ريلمي الجديد Realme 10 Pro، بشاشة من نوع LCD بقياس 6.72 بوصة، بجودة عرض Full HD + بكسل، تبلغ دقتها 1080 بكسل، يصل معدل تحديث الشاشة إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ العينات باللمس 240 هرتز، وتصل الشاشة إلى ذروة سطوع 680 شمعة في المتر المربع.



سعر ومواصفات ريلمي 10 برو

يتميز هاتف ريلمي Realme 10 Pro، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر سامسونج من نوع ISOCELL HM6 بحجم 1 / 1.67 بوصة مع 0.64 ميكرومتر بكسل ونمط Nonapixel الذي يبلغ 9 إلى 1 بكسل، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أممية مميزة بدقة 16 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

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ويتم تشغيل هاتف Realme 10 Pro، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، والمطور من قبل شركة كوالكوم بمعمارية 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، من نوع LPDDRAX، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.ويحتوي هاتف ريلمي Realme 10 Pro،، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، يتميز الهاتف الرائد فتحتين لبطاقة SIM مزدوجة، ودعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس الخليوية 5G، ولكن لا توجد فتحة microSD، ويضم الهاتف على ماسح بصمة الإصبع على الجانب أعلى زر الطاقة.وبالنسبة للبرامج، يعمل هاتف Realme 10 Pro، بواجهة المستخدم Realme 4.0 UI خارج الصندوق، والمستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، وهذا يجعله أول هواتف Realme التي تعمل بأحدث إصدار من Android منذ بداية توفرها.ويباع هاتف Realme 10 Pro، في الصين مقابل سعر يبدأ من 225 دولار (أي ما يقرب من 5500 جنيه مصري)، لمتغير بسعة 8 + 256 جيجابايت، في 3 خيارات لونية هي: الأزرق المتدرج والأسود العادي والإصدار اللامع ستار لايت.