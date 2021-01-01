موبايل Realme 10 Pro بمواصفات جبارة وسعر مناسب

أطلقت شركة ريلمي Realme الصينية، هاتفها الرائد الجديد Realme 10 Pro، مؤخرا بسوقها المحلى وبعد يومين فقط من إطلاقه يتجه الهاتف الرائع إلى المتاجر في الهند، والذي يقدم تجربة أداء فائقة ويضم حزمة من المواصفات المميزة بسعر معقول نسبيا مقارنة بمنافسيه.
وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يأتي هاتف ريلمي الجديد Realme 10 Pro، بشاشة من نوع LCD بقياس 6.72 بوصة، بجودة عرض Full HD + بكسل، تبلغ دقتها 1080 بكسل، يصل معدل تحديث الشاشة إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ العينات باللمس 240 هرتز، وتصل الشاشة إلى ذروة سطوع 680 شمعة في المتر المربع.
سعر ومواصفات ريلمي 10 برو
يتميز هاتف ريلمي Realme 10 Pro، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر سامسونج من نوع ISOCELL HM6 بحجم 1 / 1.67 بوصة مع 0.64 ميكرومتر بكسل ونمط Nonapixel الذي يبلغ 9 إلى 1 بكسل، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أممية مميزة بدقة 16 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.
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