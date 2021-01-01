مواصفات و سعر جوال Galaxy A54 القادم من سامسونج



Galaxy A54 Galaxy A54

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق جوال جديد وهو Galaxy A54 خلال يناير 2023.



ومن المقرر أن يأتي هذا الجوال كخليفة لإصدار Galaxy A53، الذي تم إطلاقه في شهر مارس من هذا العام.



– مواصفات جوال Galaxy A54:

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– التصميمأولًا: تشير التسريبات الأخيرة إلى أن جوال Galaxy A54 سيبلغ سمكه حوالي 8.2 مليمتر، وهو أكثر سمكًا بمقدار 0.1 مليمتر من Galaxy A53.– الشاشةثانيًا: سيأتي بشاشة:من نوع Super AMOLED.بقياس 6.4 بوصة.تدعم نفس معدل التحديث بسرعة 120 هرتز.بدقة عرض FullHD +.– الكاميراوبالإضافة إلى ذلك سيقدم الجوال القادم من سامسونج ثلاث كاميرات خلفية بدلًا من 4 كاميرات مثل جوال Galaxy A53.وسوف يحتوي الإصدار القادم على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بيكسل بدلًا من وحدة بدقة 64 ميجا بيكسل في الإصدار الحالي.– البطاريةوعلاوة على ذلك سيأتي Galaxy A54 ببطارية تبلغ قوتها 5100 مللي أمبير في الساعة.– مزايا أخريكذلك سوف يشمل جوال Galaxy A54 على عدد من المزايا المختلفة، مثل:منفذ شحن من النوع USB-C في الأسفل.مكبر صوت.ميكروفون.سيوجد في الجزء العلوي فتحة بطاقة SIM مع ميكروفون آخر.سيضم الإطار الأيمن للجوال زر التحكم في الصوت وزر الطاقة.لكن لا يبدو أن زر الطاقة سيحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.لذا من المحتمل أن يحصل الجوال القادم على مستشعر مدمج أسفل الشاشة مثل Galaxy A53؛ ما يعني أن Galaxy A54 سيحزم شاشة AMOLED.– السعرأخيرًا من المتوقع أن يتوفر جوال Galaxy A54 القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية مقابل سعر حوالي 450 دولارًا.والمثير للاهتمام أن هذا السعر يأتي على غرار إصدار الشركة الحالي Galaxy A53.يذكر أن جوال Galaxy A53 مزود بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.وقد جاء Galaxy A53 بكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 + 12 + 5 + 5 ميجا بيكسل على التوالي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.ويعمل الجوال بواسطة معالج الشركة Exynos 1280، والذي يأتي مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجا بايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD تصل إلى 1 تيرا بايت.ويحزم Galaxy A53 بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات.