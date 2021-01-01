مواصفات و سعر الجوال القابل للطي Pixel Fold الجديد من جوجل



Pixel Fold Pixel Fold

تستعد شركة جوجل Google الأمريكية للمنافسة في سوق الجوالات القابلة للطي، وذلك من خلال إطلاق أول جوال ذكي قابل للطي من إنتاجها يحمل اسم Pixel Fold.



وتؤكد أحدث التسريبات أن شركة جوجل سوف تسقر على اسم Pixel Fold لجوالها القابل للطي الجديد، والذي ظهرت حوله العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية.



– مواصفات جوال Pixel Fold القابل للطي من جوجل:

– التصميم

أولًا: وفقًا للعروض المصورة ثلاثية الأبعاد تظهر جزيرة الكاميرا في منتصف اللوحة الخلفية للجوال بتصميم بارز، على عكس التصميم الموجود في Pixel 7 وPixel Pro 7 الذي يصل إلى حواف الجهازين.

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– الشاشةثانيًا: سيأتي Pixel Fold بشاشة خارجية تغطي واجهة الجوال.هذا سوف يسمح للمستخدمين باستخدام جميع مزايا الجوال الذكي حتي عند إغلاق الشاشة المطوية، مثل الجوالات التقليدية.كذلك ستحتوي الشاشة على زر الطاقة مستشعر بصمات الأصابع مدمج.– الكاميراوبالإضافة إلى ذلك سيقدم جوال Pixel Fold القابل للطي نوعين من الكاميرات الأمامية بدقة 9.5 ميجا بيكسل:واحدة داخل فتحة ثقب أعلى منتصف الشاشة الخارجية.الأخرى على الجانب الأيمن من الحافة العلوية الكبيرة للشاشة الداخلية.– المعالجمن المتوقع أيضًا أن يعمل جوال Pixel Fold بواسطة معالج شركة جوجل القادم Tensor G2، وهو نفس المعالج الذي سيعمل به جوالا Pixel 7 وPixel Pro 7.– مزايا أخرىعلاوة على ذلك ستضيف شركة جوجل مكبري صوت بالجوال الجديد:أحدهما موجود على الحافة العلوية. الآخر على الحافة السفلية من أجل توفير صوت ستريو متوازن.– الألوانكما يتضح من الصور والتسريبات فإن Pixel Fold، الذي سيأتي منافسًا لأجهزة سامسونج وهواوي القابلة للطي، سيصدر بلونين تطلق عليهما جوجل اسمي:Chalk المعروف أيضًا باسم الأبيض.Obsidian المعروف أيضًا باسم Black أو الأسود.– السعروكشفت التسريبات عن سعر جوال جوجل المنتظر؛ حيث من المتوقع أن يأتي مقابل سعر 1799 دولارًا.والمثير للاهتمام أن هذا السعر هو نفسه الذي أطلقت به شركة سامسونج الكورية الجنوبية إصدارها القابل للطي الحالي Galaxy Z Fold 4.– الإنتاجأخيرًا إلى جانب الكشف عن مواصفات وتصميم أول جوال قابل للطي من جوجل كشفت التسريبات عن أن Pixel Fold من المتوقع أن يتم إطلاقه بشكل رسمي في شهر مايو 2023، بمؤتمر جوجل السنوي للمطورين I / O.