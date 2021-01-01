تطلق مايكروسوفت ميزة جديدة لمستخدمي لغة الإشارة في تيمز

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أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الخميس عن إطلاق ميزة جديدة في خدمة مؤتمرات الفيديو التابعة لها، تيمز Teams، تسمح بإضافة عرض خاص بمستخدمي لغة الإشارة.



وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها إن الميزة تُمكّن مستخدمي لغة الإشارة من اختيار ما يصل إلى مشاركَيْن آخرَيْن لتثبيتهما في موقع مركزي في الشاشة، مما يسمح برؤية المستخدمين الذي يترجمون ما يحدث إلى لغة الإشارة طوال الاجتماع.



وأضافت مايكروسوفت أنه يمكن لمستخدمي خدمة تيمز تفعيل الميزة لجميع الاجتماعات أو لكل اجتماع على حدة، وهي ميزة يُعتقد أنها مفيدة للمستخدمين الذين يعانون من ضعف في السمع.

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وأوضحت الشركة أنه يمكن تعيين المترجمين إلى لغة الإشارة قبل بدء الاجتماع، إن كانوا ضمن المؤسسة ذاتها، كما يمكن تعيين مترجمين من خارج المؤسسة أثناء الاجتماع باستخدام تبويب قابلية الوصول Accessibility في إعدادات التطبيق. مع الإشارة إلى أن مايكروسوفت لا تقدم مترجمين إلى لغة الإشارة من عندها.ولا يزال من الممكن تثبيت المشاركين الآخرين دون التعدي على بث الفيديو ذي الأولوية للمترجم إلى لغة الإشارة، والذي سيُعرض افتراضيًا بالحجم الأصلي بأعلى جودة متاحة. ولكن صورة المترجم ستتغير قليلًا حين مشاركة عرض تقديمي، ولكن سيظل من السهل تمييزه عن المشاركين الآخرين، مع الاحتفاظ بحجم أكبر وجودة فيديو عالية.وبالإضافة إلى ميزة لغة الإشارة، أعلنت مايكروسوفت عن جزء جديد لتفضيلات قابلية الوصول الثابتة لخدمة تيمز. ويمنح الجزء الجديد المستخدمين وصولًا سهلًا أثناء المكالمات لإجراء تغييرات، مثل: تشغيل عرض لغة الإشارة افتراضيًا، أو تحديد المترجمين المفضلين على نحو سابق للاجتماعات. ويمكن أيضًا تشغيل عرض لغة الإشارة والتعليقات التوضيحية المباشرة، أو إيقاف تشغيلها بسرعة داخل جزء تفضيلات قابلية الوصول.وقالت مايكروسوفت إن عرض لغة الإشارة، وجزء قابلية الوصول الجديدين متاحان في الوقت الراهن بصورة تجريبية عامة.وأضافت الشركة أن كلتا الميزتين ستُطرحان في الأسابيع المقبلة لمستخدمي تيمز على أجهزة سطح المكتب والويب، وذلك للعملاء التجاريين وعملاء ما تسميه الشركة، سحابة المجتمع الحكومية GCC.