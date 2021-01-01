تستعد Oppo لإطلاق جهاز لوحي جديد برقاقة Dimensity 9000

بدأت شركة Oppo في العمل على تطوير إصدار جديد من الأجهزة اللوحية، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Dimensity 9000.
إستعرضت أحدث التسريبات بعض التفاصيل حول إصدار Oppo القادم من الأجهزة اللوحية، حيث تخطط العملاق الصيني لدعم هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 9000 من MediaTek، كما تتميز شاشة الجهاز بدقة عرض 2800 في 2000 بيكسل.
ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت عبر Digital Chat Station أن Oppo خطط لكشف النقاب عن هذا الإصدار قريباً، على أن يكون أحد إصدارات الشركة من الأجهزة اللوحية المميزة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!