تستعد Oppo لإطلاق جهاز لوحي جديد برقاقة Dimensity 9000

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بدأت شركة Oppo في العمل على تطوير إصدار جديد من الأجهزة اللوحية، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Dimensity 9000.



إستعرضت أحدث التسريبات بعض التفاصيل حول إصدار Oppo القادم من الأجهزة اللوحية، حيث تخطط العملاق الصيني لدعم هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 9000 من MediaTek، كما تتميز شاشة الجهاز بدقة عرض 2800 في 2000 بيكسل.



ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت عبر Digital Chat Station أن Oppo خطط لكشف النقاب عن هذا الإصدار قريباً، على أن يكون أحد إصدارات الشركة من الأجهزة اللوحية المميزة.

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ولقد قدمت Oppo جهاز Oppo Pad اللوحي في وقت سابق هذا العام برقاقة معالج Snapdragon 870، كما يتميز هذا الإصدار بشاشة IPS LCD بحجم 11 إنش، ودقة عرض 1600 في 2560 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz.كما تميز Oppo Pad بعدد 4 من المكبرات الصوتية وبطارية بقدرة 8360 mAh، كما جاء بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدار Oppo القادم.