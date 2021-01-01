تخطط Poco للإعلان عن هاتف Poco C50 في الأسبوع الأخير من نوفمبر



Poco C50 Poco C50

أكدت Poco على خططها للإعلان الرسمي عن هاتف Poco C50 في حدث يعقد في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر.



قدمت Poco هاتف Poco C40 خلال شهر يونيو الماضي، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدارها الجديد من السلسلة Poco C50.



من جانب أخر لم تقدم Poco تفاصيل دقيقة حول مواصفات هاتف Poco C50 القادم، إلا أن تفاصيل سابقة من الشركة أشير فيها إلى أن هاتف Poco C50 يأتي بمستوى تسعير جيد، كما ينطلق بآداء ممتاز في الكاميرة الخلفية.

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أيضاً أشارت التفاصيل التي جاءت من الشركة إلى أن هاتف Poco C50 ينطلق بدعم أفضل للوسائط المتعددة، كما تقدم الشركة هذا الإصدار بعمر أطول للبطارية، وتصميم أنيق.