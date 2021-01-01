سناب شات تطلق مميزات خاصة لدعم الفرق..مع انطلاق كأس العالم 2022..

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › سناب شات تطلق مميزات خاصة لدعم الفرق..مع انطلاق كأس العالم 2022..

صورة الخبر: سناب شات
سناب شات

قبل انطلاق فعاليات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بأيام، أضافت منصة سناب شات عددًا من الميزات والتجارب الجديدة ، كي يشجع المستخدمين فرقهم، ويظهرون الدعم لها أثناء مواكبة البطولة.

وتضمنت المميزات الجديد خدمة مشاركة الفيديو القصير: فيستطيع المستخدمين افتراضيًا من ارتداء الزي الرياضي الخاص بفرقهم، ومن ثم إلباس شخصياتهم الافتراضية Bitmoji ذلك الزي، أثناء مشاهدة أهم المباريات، مع عدد من الملصقات ومرشحات الفريق الرسمية لتزيين لقطاتهم.

كما تعرض منصة المحتوى المنسق للتطبيق Snapchat Discover، أبرز الأحداث، من أهداف، لمقابلات اللاعبين، مع محتوى الكواليس، و تحليل المباريات في أكثر من 30 دولة.

و خلال المباريات ستعرض خريطة سناب Snap Map قصصًا منسقة للمشجعين الذين يشاهدون فريقهم بشكل دائم ويحتفلون به.

فتتيح المنصة نشر مشاهدة اللقطات الهامة للمباريات، ومشاركتها مع الجميع، في قصص سناب شات وتشمل لقطات تجارب المستخدمين، ومن حفلات المشاهدة، وردود الفعل في المدرجات.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سناب شات تطلق مميزات خاصة لدعم الفرق..مع انطلاق كأس العالم 2022..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
83

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager