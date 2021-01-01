سناب شات تطلق مميزات خاصة لدعم الفرق..مع انطلاق كأس العالم 2022..

قبل انطلاق فعاليات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بأيام، أضافت منصة سناب شات عددًا من الميزات والتجارب الجديدة ، كي يشجع المستخدمين فرقهم، ويظهرون الدعم لها أثناء مواكبة البطولة.
وتضمنت المميزات الجديد خدمة مشاركة الفيديو القصير: فيستطيع المستخدمين افتراضيًا من ارتداء الزي الرياضي الخاص بفرقهم، ومن ثم إلباس شخصياتهم الافتراضية Bitmoji ذلك الزي، أثناء مشاهدة أهم المباريات، مع عدد من الملصقات ومرشحات الفريق الرسمية لتزيين لقطاتهم.
كما تعرض منصة المحتوى المنسق للتطبيق Snapchat Discover، أبرز الأحداث، من أهداف، لمقابلات اللاعبين، مع محتوى الكواليس، و تحليل المباريات في أكثر من 30 دولة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!