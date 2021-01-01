في سوق المستعمل 10 سيارات مرسيدس أسعارها أقل من 250 ألف جنيه



مرسيدس مرسيدس

تظل السيارة المرسيدس عنوان الفخامة والأناقة باختلاف موديلاتها، فيكفي أن يقول الشخص أنه يستقل سيارة مرسيدس ليكون دليله على الوجاهة الاجتماعية



وفيما يلي تقدم «الأهرام أوتو» 10 سيارات تبدأ سعرها من 100 ألف جنيه ولاتزيد عن 250 ألف جنيه.





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مرسيدس 280 sالسيارة مرسيدس موديل 1983 ، 280 s ، الماكينة السوداء 6 سلندر، تكييف وباور، فرش جلد ، كراسي كهرباء، قطع عدادها 300 ألف كيلو متر ومطلوب 100 ألف جنيه ثمنا لها.مرسيدس e200السيارة مرسيدس e200 موديل 1985 ب 115 ألف جنيهقطع عدادها 200 ألف كيلو متر ، أوتوماتيك ، تكييف، باور، زجاج كهرباء ، كشافات ضباب، فرش جلد، فتحة سقف، مرايات كهرباءمرسيدس زلموكة 200، موديل 1988 ،قطع عدادها 150 ألف كيلو متر ، مانيوال ، ب 125 ألف جنيه.مرسيدس زلموكةالسيارة مرسيدس موديل 1990 ستيشن زلموكة e200 ألفين سي سي، قطع عدادها 200 ألف كيلو مترمرايات كهرباء، فرش جلذ، جنوط سبور، باور، تابلوه أبانوس، زجاج كهرباء وسعرها 200ألف جنيهمرسيدس 240السيارة مرسيدس 240 موديل 1998 ، أوتوماتيك ،قطع عدادها 240 ألف كيلو متر ، بها فتحة سقف وتكييف وكشافات ضباب وسنتر لوك وإنذار ومرايات كهرباء ب230 ألف جنيه.مرسيدس c180 موديل 2000، أوتوماتيك ، قطع عدادها نصف مليون كيلو متر (500 ألف كيلو متر) بها مفتاح شفط، مرايات كهرباء، مثبت سرعة ب170 ألف جنيه.مرسيدس c180والسيارة مرسيدس c180 ، أوتوماتيك موديل 2003 ، تكييف وباور وسنتر لوك ب245 ألف جنيه.مرسيدس a150السيارة مرسيدس a150 موديل 2005، أوتوماتيك ، قطع عدادها 140 ألف كيلو متر بها فتحة سقف، ومرايات كهرباء وفرش جلد وسنتر لوك وإنذار ونوافذ كهربائية ووسائد هوائية ب190 ألف جنيه.مرسيدس b150 موديل2005 اتوماتيك، قطع عدادها 162 ألف كيلو متر ، هاتشباك بها تكييف وباور وسنتر لوك وزجاج كهرباء ب175 ألف جنيه.وكانت السيارة مرسيدس b150 موديل 2007، قطع عدادها 200 ألف كيلو متر ، أوتوماتيك ، بها فتحة سقف، سنتر لوك، كشافات ضباب وحساسات ، باور ب240 ألف جنيه.تاريخ العلامة مرسيدسمرسيدس هي علامة تجارية عالمية لشركة ألمانية تحظى بثقة الطبقات الارستقراطية في مختلف المجتمعات، حيث تشتهر بإنتاج السيارات الفارهة.ظهرت علامة مرسيدس لأول مرة عام 1926 وقبل 4 سنوات من الآن تربعت مرسيدس على عرش العلامات التجارية الأكثر مبيعا للسيارات الفارهة، حيث باعت مايقرب من 2 ونصف مليون سيارة حول العالم.