في مصر أحدث قائمة سعرية رسمية لفئات تويوتا كورولا 2022



تويوتا كورولا 2022 تويوتا كورولا 2022

شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان تويوتا مصر عن زيادة بأسعار سيارتها تويوتا كورولا 2022، مع تبين اختفاء فئات محددة من قائمة أسعار هذه السيارة، والتي تم نشرها بشكل رسمي كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى Active ناقل يدوي بسعر 440 ألف جنيه.



- فئة ثانية Active ناقل أوتوماتيكي بسعر 475.

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- فئة ثالثة Active Plus (غير متاحة بالقائمة).- فئة رابعة Comfort بسعر 520 ألف جنيه.- فئة خامسة Comfort Plus (غير متاحة بالقائمة).- فئة سادسة سمارت بسعر 550 ألف جنيه.- فئة سابعة سمارت بفتحة سقف بسعر 570 ألف جنيه.- فئة ثامنة GR بسعر 600 ألف جنيه.- فئة تاسعة إليجانس بسعر 634 ألف جنيه.جدير بالذكر أن السيارة متاحة في مصر بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي، وتبلغ قوته 120 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي 5 سرعات بالفئة الأولى من السيارة وأخر أوتوماتيكي من فئة CVT بالفئات الأعلى منها.