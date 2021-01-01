كيا تدشين سيلتوس 2024 الجديدة كلياً في معرض لوس أنجلوس

دشنت كيا سيارة سيلتوس 2024 الجديدة كلياً في معرض لوس أنجلوس الأمريكي بعد خمسة أشهر تقريباً من تدشينها في كوريا الجنوبية، وستتوفر السيارة في الولايات المتحدة بمحرك 1.6 لتر تيربو محدث بقوة 195 حصان، وهي زيادة 20 حصان عن الموديل السابق.
ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات مع نظام دفع كلي حصري، كما ستتوفر الكروس أوفر بمحرك آخر أساسي 2.0 لتر 4 سلندر بالتنفس الطبيعي بقوة 146 حصان وعزم دوران 179 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة سي في تي ونظام دفع أمامي أو كلي.
أبرز التحديثات الجمالية والتقنية لكيا سيلتوس 2023
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