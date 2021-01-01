كيا تدشين سيلتوس 2024 الجديدة كلياً في معرض لوس أنجلوس



سيلتوس سيلتوس

دشنت كيا سيارة سيلتوس 2024 الجديدة كلياً في معرض لوس أنجلوس الأمريكي بعد خمسة أشهر تقريباً من تدشينها في كوريا الجنوبية، وستتوفر السيارة في الولايات المتحدة بمحرك 1.6 لتر تيربو محدث بقوة 195 حصان، وهي زيادة 20 حصان عن الموديل السابق.



ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات مع نظام دفع كلي حصري، كما ستتوفر الكروس أوفر بمحرك آخر أساسي 2.0 لتر 4 سلندر بالتنفس الطبيعي بقوة 146 حصان وعزم دوران 179 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة سي في تي ونظام دفع أمامي أو كلي.



أبرز التحديثات الجمالية والتقنية لكيا سيلتوس 2023

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وتتميز سيلتوس الجديدة بالشبك الأمامي البارز والمصابيح الأمامية LED المحدثة، مع مصابيح خلفية ممتدة بعرض الخلفية بالكامل، وبالنسبة لفئة X-Line الجديدة المخصصة للتضاريس الوعرة فتتميز ببعض التحديثات الجمالية مثل جنوط 18 إنش خاصة وحدائد سوداء للسقف وزخرفات سوداء على الأبواب.وستتوفر كيا سيلتوس 2024 بداخلية عصرية بلوحة عدادات رقمية 10.25 إنش وشاشة لمسية ترفيهية 10.25 إنش، وتدعم المقصورة الآن أربع منافذ USB مختلفة، اثنين في الأمام واثنين في الخلف، مع باب خلفي كهربائي لصندوق الأمتعة، وخدمة تهوية المقاعد الأمامية بشكل اختياري.وستنطلق كيا سيلتوس 2024 في الأسواق الأمريكية والعالمية في النصف الأول من العام القادم، وستكشف كيا عن الأسعار قرب موعد الطرح.