تظهر Subaru impreza بحلتها الجديدة

قررت Subaru إدخال تعديلات على سيارة impreza الشهيرة لتجعلها أكثر أناقة وتطورا من النواحي التقنية.
فقد حصلت impreza الجديدة على هيكل هاتشباك بطول 4 أمتار و47 سنتيمترا، وعرض 178 سم، وارتفاع 148 سم، ومسافة 267 سم بين محوري العجلات فيه، أما عجلاتها فحصلت على أقراص أنيقة تتراوح مقاساتها ما بين 16 و18 إنشا.
وخارجيا حصلت السيارة على تصميم جديد للواجهة الأمامية وشبك لغطاء المبرد، وعلى مصابيح أكثر تميزا تعمل بتقنيات LED الحديثة، كما أدخلت تعديلات على أشكال الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات فيها.
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