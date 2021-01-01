تظهر Subaru impreza بحلتها الجديدة

آخر الأخبارأخبار السيارات › تظهر Subaru impreza بحلتها الجديدة

صورة الخبر: Subaru impreza
Subaru impreza

قررت Subaru إدخال تعديلات على سيارة impreza الشهيرة لتجعلها أكثر أناقة وتطورا من النواحي التقنية.

فقد حصلت impreza الجديدة على هيكل هاتشباك بطول 4 أمتار و47 سنتيمترا، وعرض 178 سم، وارتفاع 148 سم، ومسافة 267 سم بين محوري العجلات فيه، أما عجلاتها فحصلت على أقراص أنيقة تتراوح مقاساتها ما بين 16 و18 إنشا.

وخارجيا حصلت السيارة على تصميم جديد للواجهة الأمامية وشبك لغطاء المبرد، وعلى مصابيح أكثر تميزا تعمل بتقنيات LED الحديثة، كما أدخلت تعديلات على أشكال الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات فيها.

أما قمرتها من الداخل فجهزت بصفين من المقاعد المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وزودت القمرة بـ 10 مكبرات صوت عالية الأداء من Harman Kardon، وحصلت واجهة القيادة على شاشة لمسية متطورة بمقاس 11.6 بوصة تعمل مع نظامي Android Auto وApple CarPlay.

وحصلت السيارة على وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام حفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرحها Subaru بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 154 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 2.5 ليتر وعزم 185 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تظهر Subaru impreza بحلتها الجديدة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59190

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager