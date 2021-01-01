تطالب الاتصالات الفيدرالية مزودى خدمات الإنترنت بعرض الملصقات التى توضح السرعات

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سيتعين على مزودى خدمة الإنترنت (ISP) قريبًا أن يكونوا أكثر شفافية فيما يتعلق بما تأتي به خططهم ومقدار تكلفتها الحقيقية، وأدخلت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) قواعد جديدة تتطلب من مزودى خدمات الإنترنت عرض ملصقات سهلة القراءة والفهم توضح الحقائق الأساسية حول منتجاتهم فى نقاط البيع، وفقا لتقرير engadget.



وستشبه هذه الملصقات ملصقات التغذية الموجودة في الجزء الخلفي من المنتجات الغذائية ويجب أن تتضمن من بين أشياء أخرى، السعر والسرعة وبدلات البيانات والجوانب الأخرى لخدمات الإنترنت السلكية واللاسلكية الخاصة بالشركة.



وفى بيان قالت رئيسة لجنة الاتصالات الفدرالية جيسيكا روزنوورسيل إنه من خلال مطالبة الشركات بعرض أسعارها بوضوح، فإن الوكالة "تسعى إلى إنهاء هذا النوع من الرسوم غير المتوقعة والتكاليف غير المرغوب فيها التي يمكن دفنها فى عبارات شروط طويلة ومربكة للعقل والظروف"، وسيتعين على مقدمى الخدمة تفصيل كل رسوم لمرة واحدة وشهرية يتعين عليك دفعها.



وسوف تطلب لجنة الاتصالات الفيدرالية من مقدمى الخدمة عرض هذه الملصقات بشكل بارز على صفحات الشراء الرئيسية الخاصة بهم، وعلى مقربة من إعلان الخطة، ولا يمكن إخفاؤها خلف نقرات متعددة ولا يمكن تمويهها بواسطة عناصر أخرى في الصفحة من المحتمل أن تفوتها، ويجب أيضًا أن تكون الملصقات قابلة للوصول من بوابة حساب العميل، ويجب أن يمنحك الموفر نسخة عندما تطلب ذلك.



علاوة على ذلك، تطلب لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) من شركات النطاق العريض جعل الملصقات قابلة للقراءة آليًا، بحيث يمكن للمطورين الخارجيين بسهولة إنشاء أدوات تسهل مقارنة مزودي خدمات الإنترنت.



واقترحت اللجنة قواعد لعلامات النطاق العريض مرة أخرى فى يناير ردًا على قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف الذى وقعه الرئيس بايدن فى العام الماضى، بعد أن يقوم مكتب الإدارة والميزانية بموجب قانون تخفيض الأعمال الورقية بمراجعة متطلبات لجنة الاتصالات الفيدرالية والموافقة عليها ، وسيكون أمام مزودى خدمات الإنترنت ستة أشهر (أو سنة، إذا كانوا شركة أصغر) للامتثال.