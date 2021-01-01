كيفية تحرى الخلل وإصلاحه عندما يصعب فتح روابط تويتر

إذا كنت لا تستطيع أحيانًا فتح روابط تويتر، فأنت ضحية خلل يصيب بعض مستخدمي المنصة، وهناك حلول، رغم ذلك، فيما يلي بعض طرق فتح روابط تويتر في التطبيق والموقع الإلكتروني، وفقًا لما ذكره موقع "business insider".
جرب مرة أخرى
إذا لم يتم فتح رابط تويتر، في بعض الأحيان يكون هذا مجرد خطأ متقطع يمكن إصلاحه بسهولة عن طريق إعادة تحميل الصفحة.
يمكنك القيام بذلك سواء كنت تستخدم تطبيق الهاتف المحمول أو موقع تويتر على سطح المكتب، جرب هذا قبل القيام بأي شيء أكثر تعقيدًا: فقط اضغط على زر إعادة التحميل في أعلى يمين تطبيق تويتر أو زر إعادة التحميل بجانب شريط العنوان في متصفح الويب الخاص بك.
التبديل من التطبيق إلى المتصفح
يفتح تطبيق تويتر في البداية صفحات الويب في متصفحه المصغر الخاص به، ولكن يمكنك الضغط فوق زر المتصفح في أسفل الشاشة لإرسال الصفحة إلى المتصفح الافتراضي لهاتفك، ويكون عادةً Safari على iPhone أو Chrome على Android.
قد تكون إمكانية متصفحك الافتراضي في فتح الرابط أفضل من تطبيق تويتر، لذا اضغط فوق رمز المتصفح واترك الصفحة يتم تحميلها.
فرض الإنهاء وإعادة تشغيل المتصفح
إذا كنت تستخدم تويتر على هاتفك، فمن المحتمل أن يكون هناك خلل مؤقت في متصفحك، وقد يؤدي إجباره على الإغلاق ثم إعادة تشغيل التطبيق إلى إعادة تشغيل الأشياء مرة أخرى.
تؤدي إعادة تشغيل التطبيق إلى مسح البيانات التالفة التي قد تمنع المتصفح من العمل بشكل صحيح، وإذا كنت بحاجة إلى تجديد معلومات، فإليك كيفية إغلاق أحد التطبيقات على جهاز iPhone أو Android.
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