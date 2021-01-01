يقرر واتس آب جعل البرازيل سوقًا تجريبيًا رئيسيًا لرسائل الأعمال



واتس آب واتس آب

قالت Meta Platforms إن خدمة رسائل واتس آب التابعة لها، ستختبر أداة المدفوعات في البرازيل ، حيث تراهن على رسائل الأعمال كمصدر محتمل جديد للإيرادات، حيث تعد البرازيل ، أحد أكبر أسواق التطبيق ، وستكون أول دولة ترى الأدوات الجديدة منتشرة خارج النسخ التجريبية.



وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في مقطع فيديو عُرض في قمة واتساب في ساو باولو: "الهدف النهائي هنا هو أن نجعل من السهل العثور على الأعمال التاجرية ومراسلتها والشراء مباشركة من داخل دردشة WhatsApp".



وقالت ميتا في منشور بالمدونة إن الدليل سيسمح للمستخدمين بالعثور على الشركات التي لديها حسابات رسائل تجارية على WhatsApp ، مما يتيح سهولة الوصول إلى محادثات خدمة العملاء، ويحتاج المستخدمون سابقًا إلى إضافة رقم هاتف إلى جهات الاتصال الخاصة بهم أو النقر فوق ارتباط على نظام أساسي منفصل لفتح محادثة مع شركة، وقد بدأت الشركة في اختبار الدليل في ساو باولو العام الماضي.



وسيتم تقديم خدمة الدليل في إندونيسيا والمكسيك وكولومبيا والمملكة المتحدة أيضًا عبر WhatsApp's API ، والتي تخدم بشكل أساسي الشركات الكبيرة، وبالشراكة مع الشركات المحلية ، سيختبر واتس آب أيضًا أداة دفع في البرازيل من شأنها أن تجعل المعاملات داخل التطبيق ممكنة باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم.



فيما رفض متحدث باسم WhatsApp الكشف عن ترتيبات الرسوم مع شركات المدفوعات، وقد قامت منصة واتس آب بتجربة نموذج التسوق الشامل مع خدمة البقالة الهندية عبر الإنترنت JioMart خلال فصل الصيف.



كما يمكن حاليًا إرسال المدفوعات الشخصية فقط على WhatsApp وفقط في الهند والبرازيل، واكتسب تعزيز رسائل الأعمال إلحاحًا أكبر هذا العام حيث توقفت أعمال الإعلانات الأساسية لشركة Meta، وشهدت الشركة أول انخفاض سنوي لها على الإطلاق ، وسرّحت الأسبوع الماضي 11 ألف موظف.



وعلى الرغم من شعبية WhatsApp ، وسعر الاستحواذ المذهل البالغ 22 مليار دولار في عام 2014 ، إلا أنه لم يساهم حتى الآن إلا بجزء ضئيل من إجمالي إيرادات Meta.

