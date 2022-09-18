انخفاض أسعار الدواجن فى الأسواق.. والكيلو يسجل 38 جنيهًا اليوم

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أسعار الدواجن

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن تراجع أسعار الدواجن بالمزارع بحوالي 2 جنيهًا، ليسجل كيلو الفراخ البيضاء 38 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 43 إلى 44 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة، أن سعر الفراخ البيضاء 38 جنيهًا، سعر الساسو 48 جنيهًا، والكتكوت الأبيض 2.5 إلى 4.75 جنيها، وأمهات بيضاء 29 جنيها للكيلو، والكتكوت الساسو 3 إلى 3.25 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

يشار إلى أن هذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتى تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، الأمر الذى الذى يجعل سعر كيلو الدواجن مختلف داخل كل محافظة.

المصدر: اليوم السابع

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