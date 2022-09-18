تهبط عقود خام غرب تكساس دون 80 دولارًا بسبب تباطؤ الطلب

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تراجعت عقود النفط الآجلة إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل، لتواصل بذلك انخفاضها الحاد طيلة الأسبوع، في ظل تراجع سوق النفط العالمية وسط علامات على زيادة المعروض في السوق.



كانت التراجعات واضحة في معظم تجارة النفط؛ حيث يشير هيكل الأسعار إلى زيادة المعروض من الخام للمرة الأولى من العام الماضي. في الوقت نفسه، تدهورت الأسعار وسط ضعف السوق المادية للخام بسبب ضعف الطلب على الشحنات الشتوية، حسبما أفادت بلومبرج.



يتم تداول العقود الآجلة للنفط عند أدنى مستوى لها منذ سبتمبر وسط تزايد الإصابات بكوفيد في الصين وتشديد السياسات النقدية بقوة من قبل البنوك المركزية.

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تراجع خام غرب تكساس الوسيط ما يصل إلى 5.4% ليتداول بالقرب من 77 دولارًا للبرميل، منخفضاً بنسبة 12% تقريباً هذا الأسبوع. وفقد مزيج برنت تسليم يناير 3.58 دولار إلى 86.20 دولار للبرميل، (يتجه خام برنت لتسجيل تراجع بنسبة 9.25% خلال أسبوع).يتم تداول النفط الخام دون العديد من المتوسطات المتحركة الرئيسية، مما أدى إلى ما يسمى بالبيع الفني، على خلفية ارتفاع المراكز الشرائية بغرض المضاربة. وقد أدى الانهيار الإضافي في هيكل السوق يوم الجمعة إلى زيادة عمليات البيع.قالت أمريتا سين، كبيرة محللي النفط في شركة "إنرجي أسبكتس" الاستشارية في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "هناك الكثير من الارتباك في هذه السوق في الوقت الحالي.. نعم، الطلب في الصين ضعيف وهذا شيء نتوقعه لبعض الوقت.. الأمر هو أن الطلب العالمي في الواقع جيد".قفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين لتقترب من أعلى مستوياتها أثناء الوباء، وتشير السلطات إلى أنها تستعد لاستقبال لمزيد من الإصابات. من المرجح أن يُعتبر زيادة الإصابات بمثابة اختبار لأي تخفيف لقواعد كوفيد في البلاد.