أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم السبت 19 نوفمبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 في مصر، في نشاط التعاملات الصباحية قيم الأسعار النهائية يوم الجمعة.



سعر الذهب اليوم فى مصر

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 1474 جنيهًا، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1290 جنيهًا، وسجل سعر عيار الذهب 18 نحو 1106 جنيهات، وتداول سعر عيار الذهب 14 عند 862 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

صعد سعر جنيه الذهب، 3 ارتفاعات على مدار يوم الجمعة زاد خلاله 144 جنيهًا، ليبلغ سعره في السوق المحلي، نحو 10320 جنيها، وهذا السعر لا يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويساوي قيمة الذهب الخام.

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سعر الذهب اليوم في الدول العربية:بدأ سعر الذهب اليوم السبت 19 نوفمبر 2022، تعاملات الساعات الأولى في الدول العربية، على الأسعار النهائية يوم الجمعة وسجل كالآتي:سعر الذهب اليوم في السعوديةسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 211.23 ريال.سعر الذهب عيار 22 حوالي 193.63 ريال.سعر الذهب عيار 21 عند 184.83 ريال.سعر الذهب عيار 18 إلى 158.42 ريال.سعر الذهب عيار 14 نحو 123.22 ريال.سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 206.72 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 189.50 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 180.88 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 155.04 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 120.59 درهم.سعر الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب عيار 24 نحو 17.35 دينارسعر الذهب عيار 22 نحو 15.90 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 15.18 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 13.01 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 10.12 دينار.