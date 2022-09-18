سعر الدولار في مصر اليوم السبت 19 نوفمبر 2022



سعر الدولار سعر الدولار

شهد سعر الدولار اليوم السبت، ثاني أيام العطلة الرسمية لسوق الصرافة المصرية، استقرارًا، أمام الجنيه المصري، في ماكينات ATM؛ حيث سجل أعلى سعر له في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.48 جنيه للشراء.



وتوفر البنوك ماكينات تغيير العملات في المناطق السياحية والأماكن والشوارع العامة والميادين والمولات الكبرى.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 24.42 جنيه للشراء و 24.47 جنيه للبيع.

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