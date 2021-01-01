الأرصاد تُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

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صورة الخبر: الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، على كافة أنحاء البلاد، اليوم السبت، ليسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

وقال بيان الأرصاد: "من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم، 26 درجة مئوية، فيما تسجل السواحل الشمالية 26 درجة مئوية، وشمال الصعيد 26 درجة مئوية، وجنوب سيناء 27 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 29 درجة مئوية.

أما عن درجة الحرارة الآن القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية.

حركة الملاحة البحرية
قالت الأرصاد الجوية إن هناك نشاطًا معتدلًا للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين (1:1,5) متر.. وبالنسبة للبحر الأحمر، موضحة أنه يشهد رياحًا معتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج به بين (1,5:2) متر.. وذلك بسبب نشاط للرياح شمالية غربية.

نشاط للرياح
ويستمر نشاط الرياح خلال الأيام المقبلة على القاهرة الكبرى، سيناء والسواحل وجنوب البلاد والقاهرة.

شبورة صباحية
تتكون الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الـ 4 صباحا وحتى الـ 6 صباحا، على الطرق المؤدية القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.

المصدر: بوابه الاهرام

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