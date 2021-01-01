الأرصاد تُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، على كافة أنحاء البلاد، اليوم السبت، ليسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.



وقال بيان الأرصاد: "من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم، 26 درجة مئوية، فيما تسجل السواحل الشمالية 26 درجة مئوية، وشمال الصعيد 26 درجة مئوية، وجنوب سيناء 27 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 29 درجة مئوية.



أما عن درجة الحرارة الآن القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية.

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