اختراع خاتم طارد للناموس نهائيا

طور فريق من الباحثين في جامعة مارتن لوثر بألمانيا نوعاً جديداً من الأجهزة الطاردة للحشرات والناموس القابلة للارتداء من خلال استخدام المادة النشطة التي تستخدم أساساً في المنتجات الطاردة للبعوض وقاموا بتشكيلها على شكل خاتم يمكن ارتداؤه في الأيدي من شأنه أن يضمن انبعاث هذه المادة لصد البعوض لفترة طويلة من الزمن.
وتستخدم هذه المادة عادة على شكل رذاذ أو غسول لتوفير الحماية لعدة ساعات، إلا أن فريق الباحثين بقيادة البروفيسور رينيه أندروش من جامعة مارتن لوثر، ابتكر طرقاً لإخراج المادة على مدى فترة زمنية أطول، من خلال وضعها في خاتم أو سوار يمكن ارتداؤه.
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وقال البروفيسور أندروش «البخاخات الطاردة للبعوض تحتوي على مادة فعالة لطيفة على الجلد وقد تم استخدامها في جميع أنحاء العالم لسنوات عديدة، وهو ما ساعدنا على استخدام نفس المادة في تجاربنا».
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