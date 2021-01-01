اختراع خاتم طارد للناموس نهائيا



الناموس الناموس

طور فريق من الباحثين في جامعة مارتن لوثر بألمانيا نوعاً جديداً من الأجهزة الطاردة للحشرات والناموس القابلة للارتداء من خلال استخدام المادة النشطة التي تستخدم أساساً في المنتجات الطاردة للبعوض وقاموا بتشكيلها على شكل خاتم يمكن ارتداؤه في الأيدي من شأنه أن يضمن انبعاث هذه المادة لصد البعوض لفترة طويلة من الزمن.



وتستخدم هذه المادة عادة على شكل رذاذ أو غسول لتوفير الحماية لعدة ساعات، إلا أن فريق الباحثين بقيادة البروفيسور رينيه أندروش من جامعة مارتن لوثر، ابتكر طرقاً لإخراج المادة على مدى فترة زمنية أطول، من خلال وضعها في خاتم أو سوار يمكن ارتداؤه.



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وقال البروفيسور أندروش «البخاخات الطاردة للبعوض تحتوي على مادة فعالة لطيفة على الجلد وقد تم استخدامها في جميع أنحاء العالم لسنوات عديدة، وهو ما ساعدنا على استخدام نفس المادة في تجاربنا».

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تم دمج المادة الطاردة للبعوض في بوليمر قابل للتحلل باستخدام تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد، وتم تشكيلها لتأخذ أشكالاً مختلفة يمكن ارتداؤها.وقال الباحث فانفان دو، أحد مؤلفي الدراسة «اعتمدت الفكرة الأساسية على إمكانية الحفاظ على تبخير المادة الطاردة للحشرات باستمرار حتى تشكل حاجزًا أمام البعوض».فيما أشار الباحثون أن هناك عوامل تؤثر على جودة تبخير هذه المادة مثل درجة الحرارة والتركيز وهيكل البوليمر المستخدم، كما وجد الفريق أن المادة الطاردة للحشرات تحتاج إلى أكثر من أسبوع حتى تتبخر تمامًا عند درجة حرارة 37 درجة مئوية.