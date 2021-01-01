يساعدك كوب ماء وقطرات من مكون حمضي على التخلص من الكرش

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يساعدك شرب الماء قبل الوجبة على الشعور بالشبع وربما تستهلك سعرات حرارية أقل في وجبة الإفطار، إذ وجدت إحدى الدراسات أن تناول كوبين من الماء قبل الإفطار ساعد المشاركين على استهلاك حوالي 13? سعرات حرارية أقل خلال وجبتهم.

ظهرت إحدى الدراسات أن الماء يمكن أن يساعد في زيادة توليد الحرارة ، وهي العملية التي تحرق السعرات الحرارية، لذلك، إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الحافز للبقاء رطبًا في الصباح ، فإن إضافة الليمون إلى الماء الخاص بك يمكن أن يساعدك في التخلص من الكرش، بحسب موقع «eat This Not That».

أظهرت الأبحاث أن استهلاك الكثير من السكر المضاف يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الأنسجة الدهنية حول المعدة، كما وجدت بعض الدراسات أن شرب السكر المضاف يمكن أن يؤدي على وجه التحديد إلى زيادة خطر الإصابة بدهون البطن.

أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن المشروبات المحلاة بالسكر غالبًا ما تحتوي على المزيد من السكر المضاف في حصة واحدة أكثر مما يُنصح بتناوله في يوم كامل، فيجب ألا يزيد عن 10? من السعرات الحرارية اليومية من السكر المضاف.

يضيف الشوفان مزيدًا من الألياف إلى العصير الخاص بك، مما يحسن عامل الإشباع في عصيرك ويمكن أن يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام بين الوجبات.

ويحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي أظهرت الأبحاث أنها يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر دهون البطن عن طريق خفض الشهية وزيادة تنوع البكتيريا المفيدة في أمعائك.



