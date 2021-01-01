اتفاقيات مصر بقمة المناخ cop27 "فيديو

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قمة المناخ cop27


مبادرات واتفاقيات عديدة وقعتها مصر خلال قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، وخلال القمة تم إبرام عدد من الاتفاقيات

خاصة فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية للرياح، حيث وصل حجم الاستثمارات به إلى 34 مليار دولار.

كما تم إبرام 9 اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ووصلت الاستثمارات إلى 85 مليار دولار بقدرة تصل إلى 47 ألف ميجا وات فى عام 2026، وهناك حوالى 16 مذكرة تفاهم تم إبرامها مع عدد من الدول بإنتاج الطاقة المتجددة بمصر والاتفاق على مشروعات واستثمارات خضراء بقيمة 15.3 مليار دولار بين مصر وعدد من الدول.

ووفقا لخبراء، فإن مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ هو الأهم فى كل القمم السابقة، كما أن مصر أثبتت من خلاله قوة وصلابة ومدى تأثيرها الإقليمى والعالمى بقيادة الرئيس السيسى.

المصدر: youm7

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