فيديو .. المشاركون فى قمة المناخ يهنئون الرئيس بمناسبة عيد ميلاده

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صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي


هنأ عدد من المشاركين في قمة المناخ "cop 27" المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، من جنسيات مختلفة، وبمُختلف اللهجات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد ميلاده.

وتمنى المشاركون للرئيس عبد الفتاح السيسي مناسبة عيد ميلاده، الصحة والعافية والنجاح فيما هو قادم.

كما حرص أحد المشاركين في قمة المناخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، على تهنئة الرئيس، موجها له رسالة خاصة، قال فيها: "كل سنة وأنت طيب ودايما الأب الحنون لذوي الاحتياجات الخاصة، وربنا يزيدك ويبارك فيك يا ريس".

المصدر: youm7

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