فتح تعيينات جديدة بوظيفة "مندوب مساعد" من دفعة 2022



وظيفة "مندوب مساعد" وظيفة "مندوب مساعد"

أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، من خريجى الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وذلك بتحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، يوم مجمع لخريجى الجامعات الخاصة، على أن تبدأ سحب الملفات يوم 3 ديسمبر المقبل وتنتهى فى 19 ديسمبر وتحديد اليوم الذى يليه لتلقى التظلمات، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.



وحددت المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 31 عام وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.



وتبدأ سحب الملفات بخريجى جامعة القاهرة يوم السبت 3 ديسمبر المقبل.