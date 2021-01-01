أدوات شبابية داخل المنطقة الخضراء بقمة المناخ



المنطقة الخضراء بقمة المناخ المنطقة الخضراء بقمة المناخ

قال زياد القماح أحد الشباب المنظمين لأدوات شبابية داخل المنطقة الخضراء فى قمة المناخ، فكرة المشروع تقوم على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، والتي ستساعد في شحن الموبايل والهدف نشر الوعى لجلب الطاقة الكهربائية من الطاقة النظيفة .



وأضاف القماح لـ"تلفزيون اليوم السابع" على هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، إن الفكرة جذبت انتباه الناس ولدينا المئات الذين يأتون ليشاهدون ويجربون هذه اللعبة المفيدة والتي تستخرج طاقة نظيفة .





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وعلى جانب آخر، أكد سامح شكرى، وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ، خلال ترؤسه إحدى جلسات قمة المناخ، سعيه للوصول لنتائج طموحة بشأن المناخ وتحقيق تقدم على مستوى واسع على صعيد الأجندة المناخية، قائلا: "نشعر بالقلق بشأن بقاء بعض القضايا عالقة في مؤتمر المناخ بحاجة لتوافق".وواصلت وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم تغطيتها المكثفة -سواء بالبث الحي عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي أو عبر التقارير الإخبارية- لأعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المنعقد في مدينة شرم الشيخ.