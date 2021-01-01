أدوات شبابية داخل المنطقة الخضراء بقمة المناخ

قال زياد القماح أحد الشباب المنظمين لأدوات شبابية داخل المنطقة الخضراء فى قمة المناخ، فكرة المشروع تقوم على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، والتي ستساعد في شحن الموبايل والهدف نشر الوعى لجلب الطاقة الكهربائية من الطاقة النظيفة .
وأضاف القماح لـ"تلفزيون اليوم السابع" على هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، إن الفكرة جذبت انتباه الناس ولدينا المئات الذين يأتون ليشاهدون ويجربون هذه اللعبة المفيدة والتي تستخرج طاقة نظيفة .
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