أحمد كريمة يوضح حكم الرسم على الجسد

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الرسم على الجسد

أوضح الدكتور أحمد كُريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن رسم الوشم على الجسم حرام بالأدلة، موضحًا أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشم والمستوشمة وهذا حديث نبوي.

وأضاف كُريمة، في تصريحات تلفزيونية، أن الوشم حرام بشكل نهائي، والرسم على أي منطقة بالجسد حرام.

ولفت أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية إلى أن هذا الأمر انتشر في أوروبا وقلده الكثير من الشباب بالدول العربية، والمسلمون يفعلون هذا الإثم، وهو حرام بشكل نهائي.

وأشار إلى أن الجميع يجب أن يقف على بوابة الدين ولا يتجه للتقليد لما يحدث من شباب الغرب.



كُريمة: الزواج للمرة الثانية بسبب برودة المشاعر عند المرأة


على جانب آخر، قال الدكتور أحمد كُريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، إن الرجل يتزوج للمرة الثانية في الغالب بسبب برودة المشاعر عند المرأة، وهذا في عالمنا العربي والمصري.
وعن رأيه في قول الدكتورة آمنة نصير، إن الرجل يسعى إلى الحصول على أكبر استفادة من الشريعة الإسلامية وعلى رأس ذلك تعدد الزوجات، وأن الغرض من ذلك إرضاء شهواته ونزواته، قال أحمد كريمة، في تصريحات تليفزيونية: كل الاحترام لها وهي تخصص عقيدة وفلسفة لكن نحن نتكلم عن الحكم والمقاصد، وتخصصي الفقه الإسلامي، وأقول اتهام الرجل بأن ذلك لقضاء الشهوة والنزوات شيء لا أوافق عليه.

المصدر: https://www.cairo24.com/1695378

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