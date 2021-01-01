طريقة عمل أصابع الباذنجان المقرمشة

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أصابع الباذنجان المقرمشة


أصابع الباذنجان المقرمشة من الأطباق الغير مكلفة و الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ ومختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل أصابع الباذنجان المقرمشة

مقادير أصابع الباذنجان المقرمشة

كيلو باذنجان رومي أصابع
بيضة
كوب ونصف بقسماط
نصف كوب دقيق
نصف كوب نشا
نصف كوب حليب
نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر
نصف ملعقة صغيرة بصل بودر
نصف ملعقة صغيرة شطة
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة كاري
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي

طريقة تحضير أصابع الباذنجان المقرمشة

نغسل الباذنجان جيداً ونقشره ثم نقطعه أصابع متوسطة السمك ونضيف عليه رشة من الملح ونقلبه ثم نتركه لمدة ربع ساعة ثم في بولة نضع البيض والحليب والتوابل كلها ونقلب جيداً ثم في بولة أخرى نخلط البقسماط مع النشا ثم في بولة أخرى نضع الدقيق ثم نضع الباذنجان في الدقيق ونغلفه من جميع الاتجاهات ثم نضعه في خليط البيض ونغلفه جيداً ثم نضعه في خليط البقسماط ونغلفه جيداً ثم نضعه في الثلاجة لمدة 10 دقائق ثم نحمره في زيت ساخن ثم نصفيه جيداً ويقدم بالهنا والشفا

المصدر: elbalad

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