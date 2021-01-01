

أصابع الباذنجان المقرمشة أصابع الباذنجان المقرمشة



أصابع الباذنجان المقرمشة من الأطباق الغير مكلفة و الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ ومختلف عن الأطباق الأخرى.



قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل أصابع الباذنجان المقرمشة



مقادير أصابع الباذنجان المقرمشة



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