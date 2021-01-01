التعليم تتحرك بعد رصد انتشار مشروبات + 18 في المدارس



تحذير تحذير



أعلنت ادارة عابدين التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه قد تلاحظ في عدد كبير من فصول المدارس، قيام الطلاب بشراء مشروب من مشروبات الطاقة المكتوب عليها +18 سنة والممنوعة على الاطفال ، لتسببها في زيادة ضربات القلب و الوفاة المفاجئة.



وأوضحت ادارة عابدين التعليمية في خطاب رسمي للمدارس، أن هذا المشروب تبين انه يتم بيعه خارج المدارس ، ويتناوله الطلاب اكثر من مرة في اليوم مما قد يؤدي لحدوث مشاكل صحية خطيرة



وشددت ادارة عابدين التعليمية، على مديري المدارس بضرورة متابعة الطلاب في المدارس ، وابلاغ اولياء الامور بمتابعة ابناءهم ومتابعة ما تم شراءه من خارج المدارس ، والتنبيه المستمر عليهم بعدم شراء ما يضرهم وخصوصا المرحلة الابتدائية والاعدادية ، على اعتبار ان الطلاب امانة لابد من الحفاظ عليها .

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جدير بالذكر أن نفس هذه الظاهرة ظهرت ايضا في مدارس 6 اكتوبر بمحافظة الجيزة ، حيث أعلنت مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الاساسي التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية التي تضم طلابا بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية ، أنها رصدت قيام بعض الطلاب في المدرسة بتناول مشروبات الطاقة المكتوب عليها +18 داخل المدرسة.وقالت إدارة مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الاساسي التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية ، إنه نظرا لخطورة مشروبات الطاقة على الطلاب ، قررنا منعها في المدرسة ، مع التأكيد على معاقبة أي طالب يتواجد معه زجاجات مشروبات الطاقة.وشددت إدارة المدرسة على انه تم عمل الاجراءات اللازمة تجاه الطلاب الذين تم ضبط مشروبات الطاقة معهم في المدرسة.وأعلنت إدارة مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الاساسي التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية ، أنه بناء على ذلك تقرر عقد ندوه توعية للطلاب تحت إشراف قسم التربية النفسية بالمدرسة ، ضمت عدداً من الجلسات الإرشادية للطلاب ، منها جلسة عن اخطار مشروبات الطاقة ، وجلسة عن نبذ العنف وأضراره ، وجلسة عن نبذ الألفاظ النابية.وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ اللازم لتخطيط وتنفيذ حملة موسعة لتوعية الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم بخطورة تعاطي المخدرات .وأكدت وزارة التربية والتعليم أن ذلك جاء بعد أن لوحظ مؤخرا انتشار تعاطي المخدرات داخل بعض الجامعات مما نتج عنه العديد من الاثار السلبية على الفرد والمجتمع، ونظرا لاهمية الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم في توعية النشء لوقايتهم وحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان.وقالت الوزارة إن حملة توعية الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم بخطورة المخدرات ، ستعتمد على استخدام أساليب التوعية المختلفة مثل :- عرض افلام توعوية- عقد ندوات- كلمات توعوية في الاذاعة المدرسية والصحافة المدرسية- التوعية من خلال المسرح المدرسي- التوعية من خلال المناظرات والمسابقاتوشددت وزارة التربية والتعليم على أن تشمل حملات التوعية كافة المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية.