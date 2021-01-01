

مرضى السكر مرضى السكر



مرض السكر هو حالة مزمنة تجعل من المهم بالنسبة لك أن تأكل بوعي، عدم القيام بذلك يمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم ويؤثر سلبًا على صحتك، بالإضافة إلى ذلك يعاني مرضى السكر من ضعف في الجهاز المناعي وهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض وحالات أخرى مختلفة مثل قصور القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى وما إلى ذلك.



قد تفكر في كيفية ارتباط مرض السكري بجهاز الدفاع في الجسم، في مرض السكري من النوع 1 ، يهاجم جهازك المناعي عن طريق الخطأ خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس هذا يقلل من قدرة البنكرياس على إنتاج الأنسولين ، وهو هرمون ضروري للتحكم في مستويات السكر في الدم، ومع ذلك في مرض السكري من النوع 2 ، يستجيب جهازك المناعي للالتهاب في الجسم عن طريق إفراز السيتوكينات، إنها تجعل خلاياك الدهنية غير قادرة على الاستجابة بشكل جيد للأنسولين.



أطعمة مفيدة لمرضى السكر لتعزيز المناعة

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-بصل وثوممن المعروف أن هذين المكونين من مكونات المطبخ يحتويان على مضادات أكسدة قوية يمكن أن تمنع البكتيريا والفيروسات من الحفاظ على سلامتك، كما أن البصل يساعد في السيطرة على مستوى السكر في الدم ، كما تقول دراسة نشرت في مجلة التغذية، يحتوي الثوم على مركب نشط يسمى الأليين ، والذي يمنحه خصائص طبية وقدرة على تعزيز مناعتك.-بروكلييعتبر البروكلي مصدرًا آخر لفيتامين سي ، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية ، مثل السلفورافان. لهذه الأسباب ، يعد تناول الخضار بانتظام لدعم صحة الجهاز المناعي اختيارًا جيدًا.-فطركونه مليئًا بمضادات الأكسدة ، يمكن للفطر أن يحافظ على مناعتك جيدة، أيضا ، هذا الطعام له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات ومكافحة الأورام، الفطر غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامينات ب والألياف والسيلينيوم ، والتي من المعروف أنها تحافظ على صحة أمعائك ومناعةك بشكل جيد، بالإضافة إلى ذلك فهي تزيد من إنتاج السيتوكينات التي يمكنها محاربة العدوى بشكل فعال.-زبادييحتوي الزبادي على البروبيوتيك ، ويمكن أن يحافظ على صحة الأمعاء، يحافظ على التوازن بين البكتيريا الجيدة والسيئة في الأمعاء ويحفز جهاز المناعة لديك لمحاربة الأمراض والظروف بطريقة أفضل.