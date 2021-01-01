رضا حجازي : تفعيل الغياب الإلكتروني وخطة لمواجهه الفيروس المخلوي



رضا حجازي رضا حجازي

شدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة، لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم، وتأكيد تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية وخاصة غياب طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، فضلًا عن تفعيل جدول الحصص المقرر لمعلمي الصفين الثالث الثانوي والثالث الإعدادي، منوها بأهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية.





الاهتمام بالقراءة والكتابة لدى لطلاب على رأس أولوياتن

جاء ذلك على هامش اجتماع الوزير مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات والقيادات التربوية، لمناقشة عدد من النقاط المهمة، والتي من شأنها تحقيق انضباط العملية التعليمية.



وفيما يخص دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي؛ وجّه الوزير في بيان له بتطبيق المرحلة الثانية من نسبة الـ 25% لفترات المشاهدة بالمدارس على مستوى الجمهورية، وممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية والثقافية والفنية، مما يُسهم في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

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وأشار الوزير إلى أن الاهتمام بالقراءة والكتابة لدى لطلاب على رأس أولوياتنا، مؤكدًا أن الوزارة تهتم بتعليم الطفل اللغة العربية؛ قراءًة وكتابًة بجودة عالية، حتى يجيد تعلم العلوم الأخرى.في وقت سابق، كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة لمواجهه الفيروس المخلوي المنتشر حاليًا بين طلاب المدارس.وقال زلطة في تصريح خاص لـ القاهرة 24: على ولي أمر الطالب المصاب بـ الفيروس التنفسي المخلوي، أن يقدم للمدرسة الشهادة الطبية التي تثبت إصابة نجله بـ الفيروس التنفسي المخلوي.