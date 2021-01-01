هاتف أندرويد جديد بـ 2300 جنيه فقط..موبايل رهيب هيقلب موازين..

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أعلنت شركة IMO Mobile، عن أحدث هاتف ذكي ميسور التكلفة بالتعاون مع شركة التجزئة البريطانية Tesco، ويتصف هاتف أندرويد الجديد IMO Q5 بعدد من الميزات المثيرة للاهتمام التي تجعله منافسا قويا لأجهزة سامسونج وأوبو من نفس الفئة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف أندرويد الجديد IMO Q5، شاشة من نوع IPS LCD بقياس 5.5 بوصة، وبدقة HD ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 18: 9.



سعر ومواصفات هاتف أندرويد الجديد IMO Q5

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ويحتوي الجزء الخلفي من هاتف IMO Q5، على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل متصلة بوحدة VGA، إلى جانب كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 5 ميجابكسل والتي مع تقنية إلغاء قفل الهاتف عبر معرف الوجه.ويعمل هاتف IMO Q5، بواسطة معالج Unisoc SC9832E، المطور من قبل شركة "يونيسوك" الصينية، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 16 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.ويتميز هاتف أندرويد الجديد IMO Q5، ببطارية صغيرة الحجم بسعة 2500 مللي أمبير في الساعة، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 خارج الصندوق، وتشمل الميزات الأخرى معرف فتح الوجه بدلا من قارئ بصمات الأصابع، وراديو FM.ويتوفر هاتف IMO Q5، بلون واحد فقط هو الأزرق الغامق، مقابل سعر حوالى 80 جنيها استرلينيا (أي ما يعادل 2300 جنيه مصري)، وهو متاحا للبيع عبر متاجر Tesco على الإنترنت بدءًا من اليوم.