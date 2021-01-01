تؤكد تسريبات دعم OnePlus 11 بتصميم من السيراميك مع ذاكرة أعلى



OnePlus 11 OnePlus 11

كشفت أحدث التسريبات التي نشرت عبر Digital Chat Station عن خطط وان بلس لدعم هاتف OnePlus 11 بتصميم من السيراميك، كما يأتي الهاتف بذاكرة أعلى وسعة وتخزين بآداء أسرع.



إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول إصدار وان بلس للقادم من الهواتف الذكية OnePlus 11 الذي يأتي بإطار معدني مع طبقة من السيراميك، لذا من المتوقع أن يأتي بوزن أكبر ومستوى تسعير أعلى.



ولقد أكدت وان بلس على أن هاتف OnePlus 11 سيكون من بين الإصدارات الأولى التي تأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

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كما أوضحت التفاصيل التي جاءت من DCS أن هاتف OnePlus 11 يأتي أيضاً بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، كما يدعم الهاتف معايير UFS 4.0 في السعة التخزينية التي تأتي بآداء أسرع من المعايير الحالية UFS 3.1 التي قدمت في إصدارات 2022.أيضاً أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بكاميرة رئيسية بمستشعر IMX890 بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر IMX581 بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ويأتي مستشعر IMX709 الثالث بدقة 32 ميجا بيكسل وعدسات telephoto لدعم التكبير البصري حتى مرتين.ويأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، أيضاً يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.