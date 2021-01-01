تؤكد تسريبات دعم OnePlus 11 بتصميم من السيراميك مع ذاكرة أعلى

كشفت أحدث التسريبات التي نشرت عبر Digital Chat Station عن خطط وان بلس لدعم هاتف OnePlus 11 بتصميم من السيراميك، كما يأتي الهاتف بذاكرة أعلى وسعة وتخزين بآداء أسرع.
إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول إصدار وان بلس للقادم من الهواتف الذكية OnePlus 11 الذي يأتي بإطار معدني مع طبقة من السيراميك، لذا من المتوقع أن يأتي بوزن أكبر ومستوى تسعير أعلى.
ولقد أكدت وان بلس على أن هاتف OnePlus 11 سيكون من بين الإصدارات الأولى التي تأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.
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