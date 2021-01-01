تعلن Asus عن الإصدار الخاص ROG Phone 6 Diablo Immortal



ROG Phone 6 Diablo Immortal ROG Phone 6 Diablo Immortal

أعلنت شركة Asus اليوم عن إصدارها الخاص ROG Phone 6 Diablo Immortal الذي يتوفر غداً 18 من نوفمبر عبر متجر الشركة الرسمي على شبكة الإنترنت.



قدمت Asus سلسلة هواتف ROG Phone 6 خلال شهر يوليو الماضي برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، ومن ثم أطلقت نماذج برقاقة معالج Dimensity 9000 Plus في شهر أكتوبر بعنوان ROG Phone 6D.



أيضاً قدمت Asus إصدار أخر محدود بعنوان ROG Phone 6 Batman، واليوم تقدم إصدار جديد بالتعاون مع Blizzard Entertainment بثيم “Diablo Immortal”.

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ويأتي هذا الإصدار بشعار Aura RGB مع رسوم Diablo Immortal، وتصميم Hellfire Red نهائي في الجهة الخلفية من الهاتف.كما يمتد تخصيص الهاتف بثيم “Diablo Immortal” إلى البرمجيات، مع ثيم Diablo حصري، ورموز بنفس الثيم، مع رسوم متحركة ومؤثرات صوتية بنفس الثيم.ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.كما ينطلق ROG Phone 6 Diablo Immortal بصندوق تغليف يحاكي تصميم مكعب Horadic، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف عبر متجر Asus الرسمي بدءاً من غداً 18 من نوفمبر.