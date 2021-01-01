تعلن Asus عن الإصدار الخاص ROG Phone 6 Diablo Immortal

أعلنت شركة Asus اليوم عن إصدارها الخاص ROG Phone 6 Diablo Immortal الذي يتوفر غداً 18 من نوفمبر عبر متجر الشركة الرسمي على شبكة الإنترنت.
قدمت Asus سلسلة هواتف ROG Phone 6 خلال شهر يوليو الماضي برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، ومن ثم أطلقت نماذج برقاقة معالج Dimensity 9000 Plus في شهر أكتوبر بعنوان ROG Phone 6D.
أيضاً قدمت Asus إصدار أخر محدود بعنوان ROG Phone 6 Batman، واليوم تقدم إصدار جديد بالتعاون مع Blizzard Entertainment بثيم “Diablo Immortal”.
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