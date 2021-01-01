صور مسربة التي تكشف عن تصميم سماعة OnePlus Buds Pro 2

تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية بعنوان OnePlus Buds Pro 2، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم السماعة المرتقبة.
كشف موقع 91mobiles عن صور ثلاثية الأبعاد لسماعة OnePlus Buds Pro 2 التي تظهر في التسريبات باللون الأخضر بتصميم يحاكي الإصدار السابق.
وتظهر حافظة الشحن بعلامة Dynaudio التجارية، حيث تشير التسريبات إلى أنها العلامة التجارية تؤكد على ضبط الصوتيات بالتعاون مع خبراء Danish للصوتيات.
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