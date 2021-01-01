صور مسربة التي تكشف عن تصميم سماعة OnePlus Buds Pro 2



OnePlus Buds Pro 2 OnePlus Buds Pro 2

تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية بعنوان OnePlus Buds Pro 2، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم السماعة المرتقبة.



كشف موقع 91mobiles عن صور ثلاثية الأبعاد لسماعة OnePlus Buds Pro 2 التي تظهر في التسريبات باللون الأخضر بتصميم يحاكي الإصدار السابق.



وتظهر حافظة الشحن بعلامة Dynaudio التجارية، حيث تشير التسريبات إلى أنها العلامة التجارية تؤكد على ضبط الصوتيات بالتعاون مع خبراء Danish للصوتيات.

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من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن المواصفات الأخرى في السماعة اللاسلكية لن تختلف عن الإصدار السابق Buds Pro.كما تشير التوقعات إلى أن سماعة Buds Pro 2 ستتضمن اثنان من المحركات مع woofer بحجم 11مم، واثنان من tweeter بحجم 6مم في كل جهة من السماعة.أيضاً من المقرر أن تدعم سماعة Buds Pro 2 تقنية البلوتوث 5.2، وتشفير LHDC 4.0 high-res، كما تدعم وان بلس السماعة بصوتيات متعددة الإتجاهات، مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة بقدرة على حجب صوتيات 45dB.ومن المتوقع أن تستمر البطارية في السماعة اللاسلكية بعمر شحن يصل إلى 6 ساعات، بينما يصل عمر الشحن إلى 22 ساعة مع حافظة الشحن.