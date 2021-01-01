رصد Galaxy M14 5G في قوائم Geekbench برقاقة Exynos جديدة

تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هواتف 5G المتوسطة قريباً بعنوان Galaxy M14 5G، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قوائم Geekbench برقاقة Exynos جديدة.
أشارت التقارير السابقة إلى أن العملاق الكوري تعمل في الوقت الراهن على تطوير عدد من الإصدارات المتوسطة من هواتفها الذكية، ولقد رصد هاتفي Galaxy A14 4G وA14 5G في Geekbench مؤخراً، واليوم يظهر أيضاً إصدار أخر بعنوان Galaxy M14 5G.
وتشير التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench إلى أن هذا الإصدار يأتي برقاقة Exynos جديدة تتضمن ثماني من الأنوية، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.
أيضاً رصد الهاتف في التسريبات بنموذج رقم SM-M146B حيث يشار إلى أنه إصدار سامسونج الجديد من سلسلة M الذي يعرف بعنوان Galaxy M14 5G.
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