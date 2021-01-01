رصد Galaxy M14 5G في قوائم Geekbench برقاقة Exynos جديدة



Galaxy M14 5G Galaxy M14 5G

تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هواتف 5G المتوسطة قريباً بعنوان Galaxy M14 5G، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قوائم Geekbench برقاقة Exynos جديدة.



أشارت التقارير السابقة إلى أن العملاق الكوري تعمل في الوقت الراهن على تطوير عدد من الإصدارات المتوسطة من هواتفها الذكية، ولقد رصد هاتفي Galaxy A14 4G وA14 5G في Geekbench مؤخراً، واليوم يظهر أيضاً إصدار أخر بعنوان Galaxy M14 5G.



وتشير التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench إلى أن هذا الإصدار يأتي برقاقة Exynos جديدة تتضمن ثماني من الأنوية، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

أيضاً رصد الهاتف في التسريبات بنموذج رقم SM-M146B حيث يشار إلى أنه إصدار سامسونج الجديد من سلسلة M الذي يعرف بعنوان Galaxy M14 5G.

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وتكشف القوائم عن دعم الهاتف برقاقة Exynos s5e8535 بثماني من الأنوية، والتي تتضمن اثنان من الأنوية بسرعة 2.4GHz، و6 من الأنوية بسرعة 2.00GHz، حيث تشير التوقعات إلى أن الرقاقة تنطلق بعنوان Exynos 1330.ولقد سجل Galaxy M14 5G عدد 751 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، وعدد 2051 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.وفي تسريبات جاءت من MySmartPrice أشير إلى أن هاتف M14 5G هو إصدار سامسونج Galaxy A14 5G الذي ينطلق بعلامة تجارية جديدة، لذا من المتوقع أن يضم شاشة بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض Full HD+، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، وكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.