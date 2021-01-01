تكشف Oppo عن هاتف 5G بقدرات تصوير مميزة

كشفت Oppo عن هاتفها الأحدث القادر على العمل مع شبكات 5G، والمجهز بكاميرات عالية الأداء.
من بين أكثر ما يميز هاتف Oppo A1 Pro هو كاميرته الأساسية الثنائية العدسة التي جاءت بدقة (108+2) ميغابيكسل وفيها عدسة للتصوير العريض ومستشعر متطور لتحديد عمق الصورة، فضلا عن كاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 16 ميغابيكسل وفتحة f/2.4.
وحصل الهاتف على هيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار AGC DT-Star2، أبعاده (162.3/74.3/7.7) ملم، وزنه 171 غ.
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