رفع أسعار نيسان سنترا 2023 في مصر



نيسان سنترا 2023 نيسان سنترا 2023

أعلنت نيسان مصر مؤخرا عن تقديم زيادة سعرية على موديل 2023 من سيارتها سنترا في السوق المحلي، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من شهر بعد تحرير أسعار الدولار في مصر وهبوط سعر الجنيه، حيث بلغت هذه الزيادة الجديدة 10 ألف جنيه (الزيادة السابقة تراوحت من 37 إلى 57 ألف جنيه).



وذكر الوكيل أسعار موديل 2023 من نيسان سنترا كالتالي بعد الزيادة الجديدة:



- فئة أولى من 431 ألف و500 جنيه إلى 451 ألف و500 جنيه (زيادة 20 ألف جنيه).

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- فئة ثانية من 459 ألف و500 جنيه إلى 479 ألف و500 جنيه (زيادة 20 ألف جنيه).- فئة ثالثة من 488 ألف و400 جنيه إلى 508 ألف و400 جنيه (زيادة 20 ألف جنيه).- فئة رابعة من 492 ألف و400 جنيه إلى 512 ألف و200 جنيه (زيادة 20 ألف جنيه).ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 118 حصان و154 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وبسرعة قصوى 180 كم/ساعة، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة للوقود 8.9 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.