«تويوتا بريوس» 2023 تظهر لأول مرة في أوروبا..بقوة 220 حصان..



تويوتا بريوس تويوتا بريوس

ظهر الجيل الخامس من «تويوتا بريوس» لأول مرة في أوروبا قبل عدة ساعات من عرض الطراز الجديد لأول مرة في الولايات المتحدة.



وعلى الرغم من عدم توافر المواصفات أو الميزات للسوق الأمريكية، إلا أن هذا الكشف يوفر تلميحًا لما يمكن توقعه.



في أوروبا، تتوفر «بريوس» الجديدة فقط كسيارة هجينة تعمل بالكهرباء، وتشتمل مجموعة نقل الحركة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بإجمالي قدرة إنتاج تبلغ 220 حصانًا، وهذا هو تحسين 99 حصان (74 كيلو وات) مقارنةً بالسيارة الحالية بسعة 1.8 لتر، والتي تنتج 121 حصان (90 كيلو وات).

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وبحسب motor1، يحتوي المكوّن الإضافي «بريوس» في أوروبا على بطارية تبلغ قوتها 13.6 كيلو وات في الساعة، مقابل حزمة 8.8 كيلو وات في الساعة من الطراز السابق.كما يشير إعلان تويوتا إن النطاق أكبر بنسبة 50 % من الجيل الحالي، وقد يشير هذا إلى مسافة 58.5 ميلًا، ما يعادل 94.15 كيلومترًا، وفقًا للرقم الحالي البالغ 39 ميلاً، حوالي 63 كم في المملكة المتحدة.فيما سيكون المكون الإضافي «بريوس» متاحًا مع لوحة سقف شمسية اختيارية، لكن لا يذكر إعلان نموذج السوق الأوروبية ما إذا كان هذا النظام سيحسن نطاق قيادة السيارة.من الناحية الجمالية، تبدو «بريوس» الجديدة مألوفة ولكنها تتمتع أيضًا بمظهر جديد، حيث يدفع التصميم قمة السقف إلى الخلف، ما يمنح السيارة مظهرًا يشبه الكوبيه.وتشمل النسب المتغيرة خفض الارتفاع بمقدار 1.969 بوصة (50 ملم)، ومد قاعدة العجلات بنفس المقدار أما الطول الإجمالي أقصر 1.811 بوصة (46 ملم)، ويزيد العرض بمقدار 0.866 بوصة (22 ملم).بينما في الداخل، تتبنى «بريوس» الجديدة لغة تصميم Island Architecture مع 3 مجالات: «المناطق المحيطة» و«وحدة السائق» و«لوحة العدادات العائمة».ويشبه المظهر التخطيط في bZ4X crossover لأن شاشة المقياس تلتصق بلوحة القيادة بدلاً من وجود غطاء حولها، مثل معظم السيارات الحديثة.بالإضافة إلى ذلك تتكون المجموعة المركزية من شاشة عرض المعلومات والترفيه التي تظهر من لوحة القيادة، ويفصل زوج من الفتحات الضيقة شاشة المعلومات والترفيه عن أدوات التحكم في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). تحتوي على أزرار للتحكم في درجة حرارة المقعد وضبط درجة حرارة المقصورة.