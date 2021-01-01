سياره «جينيسيس إكس» القابلة للتحويل تظهر في معرض لوس أنجلوس



جينيسيس إكس جينيسيس إكس

ظهرت «جينيسيس» في جنوب كاليفورنيا بأحدث مفهوم «X»، وهو الثالث الذي يتم طرحه لأول مرة منذ عام 2020.

وبحسب motor1، يأتي مفهوم Genesis X Convertible، الذي تم الكشف عنه في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2022، بمظهر خارجي أنيق للمفهوم يصور تصميم الأناقة الرياضية في أنقى صورها.



مع ذلك، سيشاهد أولئك الذين على دراية بمفاهيم Genesis X وGenesis X Speedium Coupe الكثير من أوجه التشابه بين الأسرة، بدايةً من غطاء المحرك الطويل والسطح القصير إلى خط الجسم المنحني بلطف، مرورًا بأقواس العجلات المتوهجة، وصولًا إلى أضواء «جينيسيس» ذات العلامات التجارية المنفصلة الأمامية والخلفية.



كما يمتد شعار «جينيسيس» المبتسم عبر المشبك الأمامي، محددًا بأضواء LED، فيما يكمن الاختلاف الكبير في السقف القابل للطي.

قد يعجبك أيضا...

حتى في الوضع العلوي، يمكن للركاب في X Convertible الاستمتاع بالسماء الزرقاء، لأن السقف الصلب الميكانيكي يشتمل على سقف قمر شفاف.بينما لا تقدم «جينيسيس» تفاصيل حول مجموعة نقل الحركة EV، مع ذلك يتمتع السائق والركاب في السيارة ذات الأربعة مقاعد بتصميم داخلي مطابق أيضًا للمفاهيم السابقة.مع قمرة قيادة ملفوفة للسائق وأماكن الإقامة، وفقًا لجينيسيس، مستوحاة من الهندسة المعمارية للسقف الكوري، وحتى اللون الداخلي الرئيسي المسمى «Giwa Navy» هو الظل الذي يستخدم غالبًا على بلاط السقف.ويكمن التطور الطبيعي لـ «جينيسيس» هو زيادة الجانب الرياضي في التصميم من خلال إنشاء مزج لعائلة X، فأوضح قال كبير مسؤولي الإبداع في Genesis Luc Donckerwolke، قائلًا: «الابتكار هو الحافز للانخراط بشكل أكبر مع البيئة من حولنا.. نحن بصدد تحويل «جينيسيس» إلى شركة تقدم منتجات للعملاء ليستمتعوا بها»جدير بالذكر أنه طوال رحلة X متعددة السنوات، أشارت «جينيسيس» إلى المفاهيم على أنها تصور لغة تصميم الشركة للمستقبل، بعبارة أخرى، ليس من المتوقع أن ترى «جينيسيس» الفاخرة المكشوفة في صالات عرض الوكلاء في أي وقت قريب.